Экс-советнику президента США Стиву Бэннону из-за откровенного интервью для книги о Трампе грозит судебный иск

После утечки выдержек из ожидающей выхода в свет книги о президенте, многие ожидают новых разоблачений в администрации белого дома.

Бэннон рискует нарваться на судебное разбирательство из-за комментариев, которые он дал Майклу Вулфу. Тот в ближайшие дни выпускает книгу «Огонь и ярость: Внутри Белого дома при Трампе». Отрывки из нее уже опубликовало издание New York Magazine. И по всему выходит, что некогда правая рука Трампа и человек, которому тот бесконечно доверял, рассказал лишнего. Юристы Трампа направили Бэннону письмо, в котором обвинили его в нарушении соглашения о неразглашении, которое подписывают сотрудники Белого дома.

В частности, адвокаты полагают, что бывший советник Трампа по стратегическим вопросам «сделал откровенно клеветнические заявления» о президенте. От Бэннона требуют впредь воздерживаться от каких-либо дальнейших комментариев по поводу Трампа и его окружения. На данном этапе уже собирается материал для начала судебного процесса. Между тем сам Трамп заявил: уволенный в августе Бэннон, «потерял не только работу в администрации, но и рассудок». Среди прочего в книге Вулфа со ссылкой на Бэннона утверждается – республиканец и его команда не рассчитывали побеждать на выборах, и результаты голосования их шокировали. Бэннон также заявил, что считает «предательством» контакты людей из окружения Трампа, и в частности, его сына, с представителями России. Кроме того в книге, которая еще до выхода наделала шума, утверждается: дочь Трампа – Иванка на данном этапе рассчитывает стать первой женщиной на посту президента.

Стив Бэннон после ухода из администрации Трампа возглавляет влиятельное республиканское издание Breitbart. Аналитики отмечают, что в его руках остается серьезный ресурс для того, чтобы внести весомые коррективы в неоднозначный образ нынешнего главы Белого дома.