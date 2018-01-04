Власти Ирана грозят полной блокировкой мессенджера Telegram

Министр информации страны Мохаммад Джавад Азари Джахруми призвал администрацию интернет-ресурса заблокировать каналы, через которые обмениваются информацией участники акций протеста. Их министр называет «каналами террористов». В парламенте Ирана в свою очередь говорят, что уже завтра власти полностью снимут ограничения с «Телеграма» и «Инстаграма». Акции протеста не стихают в Исламской Республике больше недели.