Власти Латвии выдворяют корреспондента ВГТРК Ольгу Курлаеву из страны
Ее обвиняют в угрозе национальной безопасности Латвии. Сотрудники полиции сами не смогли объяснить причины задержания, рассказала журналистка.
Накануне из Латвии был депортирован журналист телеканала ТВЦ Анатолий Куравлев. Его включили в черный список лиц, которым на неопределенное время запрещен въезд на территорию республики.
Комментарии11
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killed_by_a_trash_bin 04 января 2018 | 14:11
Причина проста - обычная брезгливость.
pyx 04 января 2018 | 14:17
Семейный подряд, мать его итить. Стерилизовать эту "семейную пару", иначе из 2-х пропагандонов-будет минимум 3, а чего доброго и все цать..
sisyanfashist 04 января 2018 | 14:19
killed_by_a_trash_bin: Ну слава богу у вас стал включаться мозг ,таже причина кстати и в недопуске сисяна до выборов,очень уж от него смердит госдеповским майданом! А многие из ваших до сих пор считают что Путин боится этого никчемного куска говна ,вы теперь как поумневший обьясните им ,понимаю что вам будет трудно у них даже спинного мозга нет ,но ...вода камень точит!Удачи вам!
killed_by_a_trash_bin 04 января 2018 | 14:23
sisyanfashist: Но ведь сисян - это же дедушка Пыня.
oldpartizan 04 января 2018 | 14:14
соловьиный помёт?
perestarok 04 января 2018 | 14:32
oldpartizan: "соловьиный помёт?"
Прибалты не любят правды.
mamiluk 04 января 2018 | 14:24
Причина выдворения пропагандистки -одна: ВГТРК-всегда врет.
perestarok 04 января 2018 | 14:27
"Власти Латвии выдворяют корреспондента ВГТРК Ольгу Курлаеву из страны
Ее обвиняют в угрозе национальной безопасности Латвии…"
Герои рыболовной страны бабы испугались.
ai65_qi60 04 января 2018 | 14:30
"Тупые" эти европейцы! Им сто раз говорят, что в России не журналистов, есть пропагандисты. А они всё выселяют журналистов.
pnh__ptn 04 января 2018 | 14:39
А откуда она там? Что за сброд они к себе пускают...
alexx2101 04 января 2018 | 14:42
Его за дверь, а он в окно. Разве мало в России красивых мест? Что их тянет в гейропу?