"Власти Латвии выдворяют корреспондента ВГТРК Ольгу Курлаеву из страны

Ее обвиняют в угрозе национальной безопасности Латвии. Сотрудники полиции сами не смогли объяснить причины задержания, рассказала журналистка.

Накануне из Латвии был депортирован журналист телеканала ТВЦ Анатолий Куравлев. Его включили в черный список лиц, которым на неопределенное время запрещен въезд на территорию республики.