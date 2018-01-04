Самолет президента России, по некоторым данным, не может сесть в аэропорту Абакана
Причиной стал густой туман, — сообщает агентство Флэш-Сайберия со ссылкой на источник в авиационных кругах региона.
По данным сайтов, которые отслеживают воздушные суда, лайнер специального летного отряда «Россия» еще час назад вошел в зону аэропорта Абакана, после чего начал кружить в районе воздушной гавани. Находится ли на борту Владимир Путин, пока неизвестно.
Комментарии46
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sensei54 04 января 2018 | 14:09
Срывается экскурсия в Шушенское.
astet 04 января 2018 | 14:14
sensei54: Бог,
забери к себе великого Путина!!!
Ну, что тебе стоит?!!
sensei54 04 января 2018 | 14:19
astet: Засыпать всё дустом, а самому одевать химкомплект? Да на хрена ему такие гости?
tvitov66 04 января 2018 | 14:22
sensei54: навеяло 10 апреля 2010 года - самолет президента ... до сих пор не разобрались ... тьфу-тьфу что-б не сглазить
sensei54 04 января 2018 | 14:33
tvitov66: Коллективная мыслеформа - опасная штука.
tvitov66 04 января 2018 | 14:42
sensei54: "сядет - не сядет - сядет - не сядет - сядет - не сядет - сядет - не сядет"
и при этом каждый имеет введу своё ...
opponent70 04 января 2018 | 14:51
tvitov66: Пусть лучше сядет... В Гаагском трибунале.
tvitov66 04 января 2018 | 14:58
opponent70: а я ЗА Родину - ЗА Магадан!
weeta 04 января 2018 | 14:27
astet: А Богу он зачем?
pa6o4uu 04 января 2018 | 14:41
sensei54: http://www.19rus.info/index.php/vlast-i-politika/item/77979-putin
mi_62 04 января 2018 | 14:10
Навальный, или опять Рогозин накосячил?
severnaj 04 января 2018 | 14:11
Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги......
oldpartizan 04 января 2018 | 14:11
вспомнился анекдот про отличие горя от беды
severnaj 04 января 2018 | 14:13
Памперсы президенту захватили? Мокро, наверное, сидеть в кресле-то сейчас.
zloy_sok 04 января 2018 | 14:14
А керосин то кончается....
killed_by_a_trash_bin 04 января 2018 | 14:14
Эх, опять в новый год чуда не произошло.
keg 04 января 2018 | 14:16
да ладно не обнадёживайте.... есть вероятность ,что он не сядет...?
fedor_v_glaz 04 января 2018 | 14:18
Господи, не подведи!
irdo 04 января 2018 | 14:24
fedor_v_glaz:
Господи, не подведи!
=============
Только и остается на него надеяться.
justnick 04 января 2018 | 14:29
irdo:
Рамзана Ахматовича желаете? Или, может, Наталью Владимировну? Их есть у нас.
irdo 04 января 2018 | 14:31
justnick:
Вы свои собственные потаенные желания не приписывайте посторонним незнакомым людям.
zztop1960 04 января 2018 | 14:18
Портянки , а вдруг через пару часов Путина не станет ???????
keg 04 января 2018 | 14:24
zztop1960: нет путина нет России...... шеф усё пропало....
tvitov66 04 января 2018 | 14:24
zztop1960: весь на памперсы изойдёт? Грят в 2014м было с вертолетом ... так он потом на Украине отыгрался
mlt1986m2 04 января 2018 | 14:28
zztop1960: Крепись. Путин вечен.
А вот твое небытие неизбежно как восход солнца.
opponent70 04 января 2018 | 14:31
zztop1960: Там двойников куча сидит, ждут с нетерпением своей очереди...
agriment 04 января 2018 | 14:20
"Самолет президента России, по некоторым данным, не может сесть в аэропорту Абакана... Находится ли на борту Владимир Путин, пока неизвестно".
- Шойгу взял первый борт покататься по местам "трудовой славы"…….
из вики:
"...с 1985 по 1986 год — управляющий трестом «Саянтяжстрой» (г. Абакан); с 1986 по 1988 год — управляющий трестом «Абаканвагонстрой» (г. Абакан).
С 1988 по 1989 год — второй секретарь Абаканского городского комитета КПСС (г. Абакан)";
poluputing 04 января 2018 | 14:31
agriment: слава Шойгу, он спасёт Россию
agriment 04 января 2018 | 14:54
poluputing: 14:31 "слава Шойгу, он спасёт Россию"
- Насчёт "спасёт!" сомневаюсь, если вы про первое лицо...
Путин сам сказал, что новогодние каникулы проведёт в кругу семьи, родных и близких. Вы верите, что они обитают в Абакане?
tvitov66 04 января 2018 | 15:02
agriment: может и в Абакане - там родни на весь халифат! Например:
Ассоциацию предпринимателей-мусульман возглавил Марат Кабаев — отец экс-депутата Госдумы от Татарстана и известной гимнастки Алины Кабаевой. Информацию о назначении распространила пресс-служба духовного управления мусульман РТ. Собрание учредителей некоммерческого партнерства ассоциации состоялось вчера, провел его муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. Ранее эту должность занимал предприниматель из Ульяновска Радик Гафуров.
Подробнее на «БИЗНЕС Online»
agriment 04 января 2018 | 15:25
tvitov66: 15:02 "может и в Абакане "
- Абакан - это Красноярский край, недалеко Саяно-Шушенская ГЭС, довольно далеко от Казани и от Ульяновска,
тудЫ татары не поедут, там холодно... .
apels 04 января 2018 | 14:21
...И какой-то нехороший говорит ей: "Слушай, Галка,
Не смотри на вещи мрачно,- как прекрасен этот мир!
Ну, а может быть, сейчас нам с тобою повезет,
Ну, а может, разобьется этот самый самолет".
mamiluk 04 января 2018 | 14:22
А президент парашютом пользоваться умеет?...Как насчет личного оружия и жпс...телефончик заряжен?...Медведь ведь не потерпит чужаков-он ведь про выборы не знает...:):)....хотя, нужно еще удачно приземлиться....наверное, спрыгнет вместе с помошниками...:)
fedor_v_glaz 04 января 2018 | 14:25
mamiluk: а помощники - это те самые "рыбаки с ухой" и "смиренные прихожане" :)))
kondrakr 04 января 2018 | 14:24
Стекловатой!
fedor_v_glaz 04 января 2018 | 14:33
Лиза-Алерт, Смоленск 2...
poluputing 04 января 2018 | 14:33
Господь, если услышишь наши молитвы, похерю агностицизм
goshan31 04 января 2018 | 14:34
Это что-то типа : оптимистичные новости?!
opponent70 04 января 2018 | 14:34
Ну, ни одного доброго слова... Злые мы люди...
irdo 04 января 2018 | 15:34
opponent70:
Не злые, а отчаявшиеся.
pnh__ptn 04 января 2018 | 14:37
Нех@й шастать.
wsempivet 04 января 2018 | 14:40
вот вот вот...иииии! неужели нет???
ihor_syvoryj 04 января 2018 | 14:43
Пущай в Хмеймим летит - там хорошая погода!
fedor_v_glaz 04 января 2018 | 14:52
Расходимся...
ostanovka 04 января 2018 | 14:55
Гос-по-ду помооооооолемсяяаааааа!
oldbobby 04 января 2018 | 15:02
Размечтались!