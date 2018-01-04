Самолет президента России, по некоторым данным, не может сесть в аэропорту Абакана

Причиной стал густой туман, — сообщает агентство Флэш-Сайберия со ссылкой на источник в авиационных кругах региона.

По данным сайтов, которые отслеживают воздушные суда, лайнер специального летного отряда «Россия» еще час назад вошел в зону аэропорта Абакана, после чего начал кружить в районе воздушной гавани. Находится ли на борту Владимир Путин, пока неизвестно.