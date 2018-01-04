В результате пожара на обувной фабрике под Новосибирском погибли 10 рабочих

По некоторым данным, все они – граждане Китая и Киргизии. К полудню по московскому времени огонь удалось потушить, следствию теперь предстоит разобраться в причинах ЧП.

Пожар начался около пяти утра по Москве. Как сообщили в МЧС, возгорание началось на обувном складе, расположенном в посёлке Чернореченский к юго-востоку от Новосибирска. Затем пламя охватило производственные помещения фабрики. Загорелись как материалы, предназначенные для изготовления обуви, так и готовая продукция. Судя по видеозаписям, сделанных с помощью дронов, столб чёрного дыма достигал высоты в несколько сотен метров. Проблем при тушении пожарным доставило, в частности, то, что находившиеся на фабрике люди пытались самостоятельно тушить пламя еще до приезда спасателей. Борьба с огнем в итоге продолжалась несколько часов, – рассказал «Пятому каналу» представитель регионального управления МЧС Павел Винаков.

По данным источника «Интерфакса» в оперативном штабе тушения пожара, погибли все, кто находился на территории предприятия. Все они отравились угарным газом. По неподтвержденным пока данным, жертвы пожара – рабочие из Китая и Киргизии – всего 10 человек. Генконсульство КНР в Екатеринбурге уже проверяет информацию, МЧС устанавливает связь с дипломатами. По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело. Среди предварительных версий ЧП – нарушение правил противопожарной безопасности и короткое замыкание электропроводки.

На время тушения пожара спасателям пришлось обесточить дома, которые расположены в окрестностях фабрики. Электроснабжение планирует восстановить в течение нескольких часов.

В настоящее время сотрудниками ГИБДД перекрыто движение с целью обеспечения беспрепятсвеннного проезда автомобилей экстренных служб, выставлено оцепление сотрудников полиции на подходе к объекту возгорания. Для избежания чрезвычайных ситуаций сотрудники полиции не допускают граждан на близкое расстояние к объекту возгорания.