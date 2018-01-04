Боевики в Сирии совершили нападение на  российскую авиабазу Хмеймим

Сегодня информацию о ЧП, которое произошло вечером 31 декабря, подтвердило министерство обороны, при этом погибли двое российских военнослужащих, но из техники ничего уничтожено не было, — настаивают в ведомстве.

Случившееся стало первой успешной и крупной операцией против российских военных за два года сирийской кампании, — рассказал «Эху Москвы» военный журналист Коммерсанта и автор первой публикации о нападении на базу Иван Сафронов. Журналист отметил, что сразу после начала минометного обстрела были приняты экстренные меры, но в этот раз сработать на предупреждение не удалось.

В свою очередь, группа «Конфликт интеллидженс тим», которая отслеживает ситуацию в зоне боевых действий отмечает, что ни одна террористическая организация до сих пор ответственность за эту атаку на себя не взяла. Об этом в эфире «Эха Москвы» рассказал руководитель группы, Руслан Левиев.

Всего за один день в Сирии Москва потеряла годовой бюджет Калмыкии, — подсчитал бывший министр экономики России и лидер партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев. У себя в Твиттере он написал, что только СУ-35, два из которых, по некоторым данным, были уничтожены на авиабазе, обходятся бюджету в два миллиарда рублей. Остальные самолеты стоят дешевле, — добавил Нечаев.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу говорил, что база Хмеймим обладает надежной системой противовоздушной обороны.

Накануне в Министерстве обороны сообщили о том, что в Сирии, неподалеку от аэродрома Хама, разбился вертолет МИ-24. Это также произошло 31 декабря. Однако, как заверяют в ведомстве, причиной крушения стала техническая неисправность. В то же время при этом погибли двое российских военнослужащих.