Боевики в Сирии совершили нападение на российскую авиабазу Хмеймим
Сегодня информацию о ЧП, которое произошло вечером 31 декабря, подтвердило министерство обороны, при этом погибли двое российских военнослужащих, но из техники ничего уничтожено не было, — настаивают в ведомстве.
Случившееся стало первой успешной и крупной операцией против российских военных за два года сирийской кампании, — рассказал «Эху Москвы» военный журналист Коммерсанта и автор первой публикации о нападении на базу Иван Сафронов. Журналист отметил, что сразу после начала минометного обстрела были приняты экстренные меры, но в этот раз сработать на предупреждение не удалось.
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В свою очередь, группа «Конфликт интеллидженс тим», которая отслеживает ситуацию в зоне боевых действий отмечает, что ни одна террористическая организация до сих пор ответственность за эту атаку на себя не взяла. Об этом в эфире «Эха Москвы» рассказал руководитель группы, Руслан Левиев.
Всего за один день в Сирии Москва потеряла годовой бюджет Калмыкии, — подсчитал бывший министр экономики России и лидер партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев. У себя в Твиттере он написал, что только СУ-35, два из которых, по некоторым данным, были уничтожены на авиабазе, обходятся бюджету в два миллиарда рублей. Остальные самолеты стоят дешевле, — добавил Нечаев.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу говорил, что база Хмеймим обладает надежной системой противовоздушной обороны.
Накануне в Министерстве обороны сообщили о том, что в Сирии, неподалеку от аэродрома Хама, разбился вертолет МИ-24. Это также произошло 31 декабря. Однако, как заверяют в ведомстве, причиной крушения стала техническая неисправность. В то же время при этом погибли двое российских военнослужащих.
Комментарии57
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danko_wbane 04 января 2018 | 14:03
Клокломрасям скакать.
rifles 04 января 2018 | 14:05
danko_wbane:
Ткни два пальца в розетку,придурок.
vezdehod 04 января 2018 | 14:06
Резюме...Самолёты в мешке не утаишь - всё равно хвосты видны.
danko_wbane 04 января 2018 | 14:08
rifles: все хокломрази возбудились.
niknik 04 января 2018 | 14:09
Эта база наверняка стоит на отслеживании американсикх спутников-шпионов - странно, однако, что США молчали целых 3 дня об этом инциденте. "Трамп наш"?
danko_wbane 04 января 2018 | 14:15
rifles: укр. ховнососы на марше!
mordechai_blinchikov 04 января 2018 | 14:35
niknik:
Над Сирией безоблачное небо! ждем снимки со спутников , весь цирк впереди
danko_wbane 04 января 2018 | 14:12
vezdehod: скакать, старые укр. ховнососы!
her 04 января 2018 | 14:16
danko_wbane: все хокломрази возбудились.
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Ну так и ты возбудись, там в Сирии русских херачат, а ты сидишь сопли жуешь, да лижешь главнокомандующего, третий раз объявившего о победе. А тут такой конфуз вышел, уже после победы.
chess690 04 января 2018 | 15:10
her: Так ведь и после победы над нацизмом еще долго их выродков отлавливали по лесам на Украине и в Прибалтике.
mercer57 04 января 2018 | 14:29
danko_wbane: сочувствую тебе дураку.... мало того что природа тебя обделила умом, так ещё ваши козломордые получили по заслугам от сирийцев за разрушенные школы и больницы...)))
pyx 04 января 2018 | 14:09
Вроде всех победили,а груз 200 продолжается..
yuriy_spb 04 января 2018 | 14:26
pyx: Кто вам сказал что там всех победили? Вас обманули.
ugas 04 января 2018 | 15:13
yuriy_spb: Разве Главнокомандующий может обманывать? Он уже пару раз отчитался о победе и выводе войск.
chess690 04 января 2018 | 15:21
yuriy_spb: Так ведь Трамп и объявил.
lagerkvizt 04 января 2018 | 14:35
pyx:Вроде всех победили,а груз 200 продолжается.
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Посчитайте сколько на дорогах за день давят, потом уж вылазьте.
Нечаев посчитал то, чего нет. Такой вот счетовод.
Обстрелы там регулярно проводятся -- на то война.
Сегодня я эту новость в восемь часов прочитал. Осмотрел в гугле базу Хмейним, узнал, как дела у "Коммерсанта", не пора ли активы в цене опускать, перед перепродажей?
Зашел на "Эхо" -- тут "доброжелатели" скачут, от радости из штанов повыпрыгивали.
Ну невозможно из минометов 7 самолетов уничтожить. Это не авианалет и не массированный обстрел крылатыми ракетами.
Так что напрасно празднуете. И Нечаев дурак.
cyema_cyem_ 04 января 2018 | 14:46
lagerkvizt: Надо быть полным идиотом, чтобы не понимать, что одна хорошая мина 120мм разорвавшись рядом с самолетом полностью уничтожает его.
Его можно восстановить, но новый будет дешевле.
А у3читывая, что взорвался от попадания мины еще и склад с боеприпасами, то последствия могут быть много хуже авианалета.
lagerkvizt 04 января 2018 | 15:05
cyema_cyem_:
Позвольте узнать какого года выпуска Ваш 120 мм миномет?
Откуда он там?
Сколько надо мин на 7 самолетов и склад?
Как доставить 120 мм миномет (вес в походном положении 321 кг) и в достаточном количестве пудовые мины к нему на контролируемую правительством территорию?
Как потом скрыться, не бросив Ваш 120мм миномет?
И кто идиот?
lagerkvizt 04 января 2018 | 15:19
cyema_cyem_: Есть еще минометы французские (582 кг) и израильске (всего145 кг). Есть наш образца 1943 (всего 210 кг) , Ваш миномет какой?
Просветите, как не полный идиот, либеральную аудиторию.
Но главный вопрос: откуда? и как?
cyema__cyem_ 04 января 2018 | 15:32
lagerkvizt: Я понимаю, что ты слабоумный, но ничем не могу тебе помочь.
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120-мм мина: Радиус действительного поражения лежащих целей осколочной мины не мене 25м. Радиус капитального поражения ростовых целей – 60м. Разлет отдельных осколков может доходить до 200-250 метров. Вес разрывного заряда в 16 килограмовой 120-мм осколочно-фугасной мины 3,93 килограмма. Фугасная мина, проникая на самую выгодную глубину, создает воронку диаметром в 3-4 метра и глубиной около 1 метра. Эта мина хорошо разрушает окопы и легкие блиндажи. Попадание одной мины уничтожает стандартную двухкомнатную квартиру. А три, четыре мины — обрушивают перекрытие этажа панельного дома.
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как доставить миномет, спрашивает идиот.
Отвечаю на джипе, дурашка, на джипе.
M120 — 120-мм миномет США, является миномётом израильской разработки Soltam K6.
Израильская компания «Солтам» со своим миномётом К6 выиграла американский конкурс на поставку 120 мм миномётов Армии США.
В 1990 году принят на вооружении американскими пехотными и воздушно-десантных подразделениями как М285, со временем обозначение было изменено на М120 для буксируемого варианта, и М121 для возимой версии.
Улучшенная версия известна как K6A3.
Находится на вооружении стран: США, Израиль, Египет, Дания, Китайская Республика, Марокко, Никарагуа, Словения, ЮАР, Бразилия, Молдова.
Иран производит Хадид HM16 который является нелицензионной копией K6.
Скорострельность практическая, выстр/мин 4-5.
Не надо ничего бросать, дружочек, надо подъехать на джипе и уехать на нем же.
По дороге "контролируемой правительственными войсками", которыке с накступлением те5мноты неоса из казарм и укрытий не высовывают.
Во избежание неприятностей.
Идиот,
в Дамаске из миномета были обстреляно российское посольство.
trofik01 04 января 2018 | 15:16
lagerkvizt:
«-тут "доброжелатели" скачут, от радости из штанов повыпрыгивали"»
Злорадство отвратительное качество, но уж больно хвастливы Российские "герои", очень много треска о победах.
tvitov66 04 января 2018 | 14:13
vezdehod: а кого тогда Вагнер Шойгоевич Путин в Сирии ПУбедил?
zor 04 января 2018 | 14:20
vezdehod: менж другой вопрос.А существует ли вообще С-300,с-400?
США расху...ли авиабазу в Сирии,Израиль распиз...л ,Игил раздолбал авиабазу.
danko_vagina 04 января 2018 | 14:16
rifles: У тебя уже жопа стала розеткой! С чем и поздравляем тебя хомячок! Не переживай он тебе обязательно ткнёт большим пальцем в твою попу-розетку!
cyema_cyem_ 04 января 2018 | 14:06
Вот гады какие. Их уже три раза уничтожили. А они все никак не успокоятся. С того света, видимо, нападают. Прямо из преисподней.
Вот ПВО базы и охрана и не замечают их ракет и мин, пока не взорвутся.
tvitov66 04 января 2018 | 14:16
cyema_cyem_: у нацЛидера появилась реальная возможность совершить ещё одну полноценную фрикцию - введение/выведение и ещё раз ПУбедить терроризм на дальних рубежах
nesharikov 04 января 2018 | 14:52
cyema_cyem_:
Просто этим гадам забыли сообщить, что они уничтожены, а Киселёва с Соловьёвым они принципиально не смотрят.
yura51 04 января 2018 | 15:00
cyema_cyem_: И главное что все штабы ихние давно уничтожили,без штабов воюют,гады...
kukrynx 04 января 2018 | 14:10
danko_wbane: Не мельтиши, промакашка.
alexx2101 04 января 2018 | 14:31
danko_wbane: Клокломрасям скакать./
Получается, что ты первый прискакал.
kukrynx 04 января 2018 | 14:35
alexx2101: Ну а как же иначе?
Это местный проститут.
Всегда на посту.
vasya_von_smetankin 04 января 2018 | 14:09
"Они сражались за Родину"
danko_vagina 04 января 2018 | 14:12
Вначале коммерсант врал об 7 и более подбитых самолётах, теперь утих когда его поймали на вранье, но Веня Дикий до сих пор не унимается заваливает фейками эхо.
black_velvet 04 января 2018 | 14:18
И об этом МО РФ сообщает спустя 4 дня? Да и то, только после публикаций в СМИ. Через неделю признают что сгорело немножко самолетов?
polba 04 января 2018 | 14:29
black_velvet: МО сообщает про обычное, в условиях войны, происшествие - миномётный обстрел базы.
Про "немножко сгоревших самолётов" сообщил "Коммерсант", со ссылкой на АНОНИМНЫЕ (!!!) ВОЕННО-ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ (!!!) источники. Ну... так Коммерсанту, с его репутацией заслуженного фейкомёта, это вполне простительно.
zx48k 04 января 2018 | 14:36
polba: как минимум эти анонимные источники были в курсе обстрела, а все остальные - нет.
black_velvet 04 января 2018 | 14:47
*** polba: Ну... так Коммерсанту, с его репутацией заслуженного фейкомёта, это вполне простительно. ***
Да уж куда Коммерсанту до МО РФ, с его "неоспоримыми доказательствами" в виде скриншотов компьютерной игры, уничтоженных стопицот тысяч штабов и складов ИГИЛ, ихтамнетах, освобожденной территорией Сирии, превыщающей в 3 раза саму Сирию, картинками флота ВМС США, как иллюстрацией к походу группы кораблей с Адмиралом Кузнецовым, ложью по поводу сбитого МН17, Донбасса, самообороны в Крыму и военторгах и так далее, список огромен. Ложь, ложь и еще раз ложь. Министерство лжи.
polba 04 января 2018 | 15:03
black_velvet: Ну... министерству обороны (любого государства) врать положено просто по-определению. Это называется дезинформация противника и является одним из приёмов ведения войны. При чем враньё должно быть ювелирно перемешано с правдой таким образом, что бы в этом компоте не сразу разобрались даже профессионалы. Тем, кто этого не понимает, нужна профессиональная помощь квалифицированных психологов.
А вот СМИ, позиционирующее себя свободным и независимым, врать не должно... тоже по-определению.
kukrynx 04 января 2018 | 14:19
У МО позднее зажигание или буйно празднуют?
Почти неделя прошла и вот соизволили подтвердить...
Страна непуганых идиотов.
mercer57 04 января 2018 | 14:20
русским пенсионерам придётся подзатянуть пояса и бросить все резервы в Сирию для победы перед выборами плешивой крысы..)))
sergey187 04 января 2018 | 15:15
mercer57: без твоих тупых советов обойдёмся, хохломразь. Пенсионеры наши свои пенсии получат однозначно, и в Сирии, если нужно будет, предпримем действия. А как там у вас пенсионеры на украине поживают? И всё ли нормально на юго-востоке?
vladimirgornitsky 04 января 2018 | 14:23
Людские потери признают, хотя и неохотно. А потери самолетов - ни в какую. Самолеты, в отличие от людей, денег стоят...
mikac 04 января 2018 | 14:25
Заврались совсем б... нехорошие люди. При минаметном налете поражение идет от осколков, и если двое убито то раненых больше в разы это аксиома. Техника то же, само собой, повреждена, навряд ли уж так прямо уничтожена , но повреждена, опять же благодаря характеру поражения.
echo2011 04 января 2018 | 14:27
Бедные "Ихтамнеты"...
alexx2101 04 января 2018 | 14:28
но из техники ничего уничтожено не было…/
Это как, пуля попала в голову, к счастью мозг не задет, его там не было.
dmitryfromdnepr 04 января 2018 | 14:39
боевики там российская армия
polba 04 января 2018 | 15:08
dmitryfromdnepr: Российская армия находится там по прямой просьбе законного правительства Сирии. В отличие от поддерживающих и снабжающих террористов, армий США, Турции, Саудовской Аравии и прочих "коалинтов", де-юре являющимися оккупантами.
tks 04 января 2018 | 15:17
polba: Да скажите уж прямо, чё там: это проклятые пиндосы подослали наймитов своих!
tks 04 января 2018 | 14:43
О событиях вокруг люди узнают из новостей, которые уже являются переломлением обнародуемого факта. Чем больше искажения, чем больше эмоциональных оценок, тем больше признаков, что это уже не новость, а пропаганда. Это как у фотохалтурщика: искажается даже то, что нужно постараться, чтобы исказить.
Тут ботопуты и путасссу по поводу удара по авиабазе, стали визжать, что этого не было, т.к. нет ни видео, ни фото в т.ч. и от официальных корреспондентов Центральной ТелеКанализации, которые есть на базе. Ну так тогда предъявите те же видео и фото об обстановке на базе в день предполагаемого удара по базе!! Где они??
Что же касается данных от сторонних лиц, неудивительно, что их нет: ведь наверняка, район базы оцепили.
sergey187 04 января 2018 | 15:20
tks: тебя это каким боком касается? Пёс ты смердящий.
tks 04 января 2018 | 15:27
sergey187: Для тебя, путассу, год собаки конечно же, будет смердящий )))
chess690 04 января 2018 | 15:03
Думаю, ответка будет скорой и жесткой. Мало никому не покажется.
grigol331 04 января 2018 | 15:16
chess690: Думаю, ответка будет скорой и жесткой
____
Ага, проведут инвентаризацию, а завбазой посодють с конфискацией имущества.
gennady_77 04 января 2018 | 15:04
блин, с-400 не уберегло казенное имущество. ну кричали ж этим дикарям "мы в домике!", ничего святого нет у людей.
tks 04 января 2018 | 15:05
gennady_77: С-300/400 против миномета??
ink_visitor 04 января 2018 | 15:07
Либерасты наглядно показали уровень своих умственных способностей. Вопят что-то насчёт ПВО, С-300, С-400... Тупое мудачьё, первый и последний раз поясняю убогим - системы ПВО не работают против миномётного огня! Можно лишь вовремя обнаружить и как можно быстрее уничтожить миномётную точку. Ещё лучше конечно вообще не допустить даже возможности приближения к нашим позициям, и вот тут и случился прокол.
Кстати, а где и кто из командования хоть раз говорил, что мы уничтожили ВСЕХ боевиков, ась? Речь шла только об уничтожении основных сил. А на миномётный расчёт много народа не надо. Сложность только в том, чтобы незаметно подобраться на 2 - 3 километра.
Кстати, судя по той радости, с которой местная шиза смакует эту новость насчёт уничтоженных самолётов (ещё даже неясно фейковую или нет) - сразу ясно чьи вы, сукины дети...
rukrok 04 января 2018 | 15:08
...Ну, что Вовик, победил всех?
Вот, кому ты горбатого лепишь?
Ну, только последний (вроде больного "Мрази") идиот не понимает туфту режима.
Что там неясно? Что терроризм ковровыми бомбардировками, всех подряд, не победишь?
Что война для тебя - это оттяжка времени от плахи. И пыль в глаза шестёркам о собственном всемогуществе над холопами страны, собственным госбюджетом. Всё же ясно.
Дыр-пырдыр, родимый. Кирдык маячит за спиной.