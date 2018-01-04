Сегодня в мужской баскетбольной евролиге стартует второй круг группового этапа

Столичные армейцы сыграют с Барселоной.

Баскетболисты ЦСКА идут по турнирной лестнице уверенно, единолично возглавляя таблицу после первого круга. В 15-ти матчах подопечные Димитриса Итудиса одержали 12 побед. И лишь трижды проиграли. Сегодняшний соперник москвичей в число фаворитов не входит. Барса – в нижней части турнирной таблицы. Но шансов на попадание в плей-офф каталонцы еще не потеряли. Особенно после того, как в предыдущем туре сумели сенсационно обыграть в подмосковье второго российского участника Евролиги – Химки.

Сегодня Барса будет принимать ЦСКА дома. И наверняка постарается подарить своим болельщикам праздник. Правда, сделать это будет непросто. Обыграть армейцев Барселона не может уже на протяжении двух лет.

Встречу баскетболистов Барселоны и ЦСКА телеканал МАТЧ ТВ покажет, начиная с 23-х часов.