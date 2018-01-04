Сотрудника правоохранительных органов в Чечне подозревают в причастности к гибели ребенка

Как пишет интернет-издание Кавказский узел со ссылкой на источник в республиканском МВД, мужчина в новогоднюю ночь стрелял в воздух из табельного оружия и смертельно ранил несовершеннолетнюю девочку. Одна из пуль попала в окно квартиры многоэтажного дома.

Сам подозреваемый задержан, но свою вину не признает, — добавил собеседник издания.