Сотрудника правоохранительных органов в Чечне подозревают в причастности к гибели ребенка
Как пишет интернет-издание Кавказский узел со ссылкой на источник в республиканском МВД, мужчина в новогоднюю ночь стрелял в воздух из табельного оружия и смертельно ранил несовершеннолетнюю девочку. Одна из пуль попала в окно квартиры многоэтажного дома.
Сам подозреваемый задержан, но свою вину не признает, — добавил собеседник издания.
Комментарии5
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hata_c_krau 04 января 2018 | 13:37
Дикари на марше
nikitin43 04 января 2018 | 13:50
hata_c_krau: перед выборами путену спецом гадят.
pa6o4uu 04 января 2018 | 13:40
а этого чего не хлопнули при задержании?
gvs 04 января 2018 | 13:40
И зачем в Чечне полиция? Это же (стрелять в людей) могут и обычные граждане.
prostovanya 04 января 2018 | 14:06
Свою вину не признает: "Ну, стрелял, и чё? Традицый такой!.. И нечего к окнам подходить, пока стрелял..."