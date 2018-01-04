В парламенте Аргентины 190 человек в ближайшее время могут лишиться работы из-за прогулов

Об этом сообщает ВВС. Новую систему контроля над посещаемостью депутатов и сотрудников аппарата аргентинский конгресс ввёл два месяца назад. С тех пор 160 человек, которые давно не появлялись на работе без уважительной причины, решили уволить принудительно. Ещё 30 согласились покинуть свои посты сами, после того, как им предъявили неоспоримые доказательства пропуска рабочих дней.

Для проверки посещаемости в парламенте стали использовать биометрическую систему. Она предусматривает идентификацию по отпечатку пальца. Проход через сканер теперь является обязательным условием для того, чтобы в дальнейшем получить зарплату.