Власти Украины намерены найти рычаги давления на международные компании, которые работают в Крыму
Об этом заявил министр иностранных дел страны Павел Климкин после переговоров со своим немецким коллегой Зигмаром Габриэлем, — сообщает агентство Интерфакс. По словам Климкина, есть компании, которые позволяют своим ритейлерам считать Крым территорией России. Министр, в частности, упомянул Фольксваген и Адидас. «Мы их достанем не только политическими, но и юридическими методами», — сказал глава украинского МИДа.
Комментарии2
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danko_wbane 04 января 2018 | 03:17
Как давить будут, опоры леп срезать или кастрюлями махать?
danko_wbane 04 января 2018 | 03:22
danko_wbane: я посмотрю, как накроман министр будет их доставать. Кем он себя узомнил? Что побеседовал и дурным министром из Херманнии без портфеля, то сразу крылья выросли? Дыбил б—! Тфу на него. А если бы с самой Меркель! Побеседовал, то орал: дайте мне парабеллум!