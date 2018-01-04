Власти Украины намерены найти рычаги давления на международные компании, которые работают в Крыму

Об этом заявил министр иностранных дел страны Павел Климкин после переговоров со своим немецким коллегой Зигмаром Габриэлем, — сообщает агентство Интерфакс. По словам Климкина, есть компании, которые позволяют своим ритейлерам считать Крым территорией России. Министр, в частности, упомянул Фольксваген и Адидас. «Мы их достанем не только политическими, но и юридическими методами», — сказал глава украинского МИДа.