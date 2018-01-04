В Чечне расследуют убийство начальника сельского отдела полиции

Абубакара Устарханова, который возглавлял одно из подразделений МВД в Шалинском районе республики, застрелили, когда он выходил из магазина, — сообщает агентство ТАСС. По данным источника РИА Новости, подозреваемый ранее работал в силовых структурах региона. Он скрылся с места происшествия на автомобиле. Через некоторое время машину нашли. Продолжаются поиски нападавшего.