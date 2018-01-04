Генсек ООН приветствовал возобновление связи между КНДР и Южной Кореей
Об этом сообщила пресс-служба Антониу Гутерреша. Ранее в Пхеньяне и Сеуле сообщили, что восстанавливают линию специальной связи, в частности, для переговоров о возможном участии северокорейской сборной в Олимпиаде в Пхёнчане. Накануне состоялся первый контакт.
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