Генсек ООН приветствовал возобновление связи между КНДР и Южной Кореей

Об этом сообщила пресс-служба Антониу Гутерреша. Ранее в Пхеньяне и Сеуле сообщили, что восстанавливают линию специальной связи, в частности, для переговоров о возможном участии северокорейской сборной в Олимпиаде в Пхёнчане. Накануне состоялся первый контакт.