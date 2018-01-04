Дональд Трамп распустил Комиссию по расследованию нарушений на выборах федерального уровня в США
Об этом со ссылкой на пресс-службу Белого дома сообщает ТАСС. Комиссия была создана в мае прошлого года. Агентство РИА Новости уточняет, что американский президент передал расследование возможных нарушений министерству внутренней безопасности.
Комментарии1
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danko_wbane 04 января 2018 | 03:08
Вот это правильно!!!