Три человека получили травмы при столкновении семи машин на МКАДе
Среди тех, кто после аварии передан врачам, ребёнок в возрасте 1 месяца. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает агентство ТАСС. Авария произошла накануне вечером на внешней стороне 70-го километра кольцевой дороги. По словам источника, одна из столкнувшихся машин принадлежит службе такси. Ребёнок не получил серьёзных травм, он передан медикам для осмотра. Выясняются обстоятельства ДТП.
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