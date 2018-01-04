Три человека получили травмы при столкновении семи машин на МКАДе

Среди тех, кто после аварии передан врачам, ребёнок в возрасте 1 месяца. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает агентство ТАСС. Авария произошла накануне вечером на внешней стороне 70-го километра кольцевой дороги. По словам источника, одна из столкнувшихся машин принадлежит службе такси. Ребёнок не получил серьёзных травм, он передан медикам для осмотра. Выясняются обстоятельства ДТП.