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02:04, 04 января 2018

Три человека получили травмы при столкновении семи машин на МКАДе

Среди тех, кто после аварии передан врачам, ребёнок в возрасте 1 месяца. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает агентство ТАСС. Авария произошла накануне вечером на внешней стороне 70-го километра кольцевой дороги. По словам источника, одна из столкнувшихся машин принадлежит службе такси. Ребёнок не получил серьёзных травм, он передан медикам для осмотра. Выясняются обстоятельства ДТП.

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