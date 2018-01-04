Экс-глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт подал в суд на министерство юстиции США

Он считает, что замглавы министерства Род Розенштейн превысил свои полномочия при назначении Роберта Мюллера спецпрокурором по расследованию предполагаемого вмешательства России в американские выборы, сообщает агентство ТАСС. Соответственно незаконными Манафорт счёл и действия Мюллера, предъявившего ему обвинения. Пола Манафорта обвиняют в заговоре против США, а именно в том, что он не уведомил о работе на бывшего президента Украины Виктора Януковича.