Экс-глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт подал в суд на министерство юстиции США
Он считает, что замглавы министерства Род Розенштейн превысил свои полномочия при назначении Роберта Мюллера спецпрокурором по расследованию предполагаемого вмешательства России в американские выборы, сообщает агентство ТАСС. Соответственно незаконными Манафорт счёл и действия Мюллера, предъявившего ему обвинения. Пола Манафорта обвиняют в заговоре против США, а именно в том, что он не уведомил о работе на бывшего президента Украины Виктора Януковича.
Комментарии1
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koshkairina 04 января 2018 | 02:34
Когда говорят, что расчёты российского руководства на Трампа не оправдались, - это не так. Именно то, как сейчас колбасит политическую верхушку Штатов, и было мечтой наших скрепоносцев.