Цена барреля нефти марки Brent превысила 68 долларов впервые с мая 2015 года
Стоимость фьючерса с поставкой в марте в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась более чем на 2 процента. В итоге она достигла отметки в 68 долларов 1 цент, — передаёт агентство ТАСС.
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r88w556xl4 04 января 2018 | 03:12
А прокладки давным-давно пророчили "жижу по 10$", так как "американский сланец". Но диванные эксперты и прогнозы делают диванные.