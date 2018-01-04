«Коммерсант»: на базе Хмеймим одно из самых серьёзных происшествий за всё время проведения российской операции в Сирии

На авиабазе Хмеймим одно из самых серьёзных происшествий за всё время проведения российской операции в Сирии. Во всяком случае, так утверждает газета «Коммерсант». По данным военно-дипломатических источников издания, 31 декабря боевики обстреляли российскую базу и фактически уничтожили, как минимум, четыре фронтовых бомбардировщика Су-24. два многоцелевых истребителя Су-35С и один военно-транспортный самолёт Ан-72. Ранения могли получить более десяти военнослужащих. Официального подтверждения этой информации нет.