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02:03, 04 января 2018

«Коммерсант»: на базе Хмеймим одно из самых серьёзных происшествий за всё время проведения российской операции в Сирии

На авиабазе Хмеймим одно из самых серьёзных происшествий за всё время проведения российской операции в Сирии. Во всяком случае, так утверждает газета «Коммерсант». По данным военно-дипломатических источников издания, 31 декабря боевики обстреляли российскую базу и фактически уничтожили, как минимум, четыре фронтовых бомбардировщика Су-24. два многоцелевых истребителя Су-35С и один военно-транспортный самолёт Ан-72. Ранения могли получить более десяти военнослужащих. Официального подтверждения этой информации нет.

Комментарии

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andreyvitalevich 04 января 2018 | 02:12

Шо, опять? Их же там тет. Да и боевиков уже победили, как минимум, два раза.

danko_wbane 04 января 2018 | 02:13

andreyvitalevich: поскачи какламрась.

practolog 04 января 2018 | 02:28

Пока по первому каналу не подтвердят, не поверю.

irdo 04 января 2018 | 03:09

practolog:
Пока по первому каналу не подтвердят, не поверю.
==================
И я тоже.
Пусть Соловьев скажет.Самый-самый информированный инсайдер в РФ.
А Киселев подтвердит.

shoorah 04 января 2018 | 02:34

andreyvitalevich: Никогда такого не было. И вот опять.

antirussianempire 04 января 2018 | 02:16

Сирийцы живут в Сирии, это их земля. Русские оккупанты пытаются отобрать Сирию у сирийцев и вытеснить их из Сирии, что бы заселить русскими колонистами... Как ранее немцы считали почти всю Европу своим Рейхом, так сейчас русские оккупанты считают, на полном серьёзе, Сирию своей землёй.
Но вот одна проблема, сирийцы и арабы в целом не согласны, что Сирия это русская земля и русский мир.
Поэтому арабы и убивают русских захватчиков в Сирии.
И закончится вся эта сирийская мясорубка для русских, тем же чем закончилась афганская авантюра для совком.
Русским оккупантам не буде места в Сирии.

danko_wbane 04 января 2018 | 02:18

antirussianempire: аминь, колотролль.

antirussianempire 04 января 2018 | 02:21

danko_wbane: Генетический русский холуй , бегом лезни грязный зад своего хозяина. Время пошло.

danko_wbane 04 января 2018 | 02:23

antirussianempire: генетический згибнев. Польский унитазный работник. Шо, не хочет пшек на хозяина немца пахать???

antirussianempire 04 января 2018 | 02:25

danko_wbane: молодец, русское лишнехромосомное животное. Поддаёшься дрессировке. А ну ка ещё раз - фас, на бис.

danko_wbane 04 января 2018 | 02:27

antirussianempire: генно модифицированный пшеко колуй. Хокло собачка.

antirussianempire 04 января 2018 | 02:28

danko_wbane: русское животное, фас. Бегом, получишь корм. Время пошло.

danko_wbane 04 января 2018 | 02:33

antirussianempire: вешайся, коклопшЕк.

antirussianempire 04 января 2018 | 02:36

danko_wbane: русское животное, ты отменно лижешь любую власть и выполняешь команды. Заслужил корм для собак.

danko_wbane 04 января 2018 | 02:39

antirussianempire: в знак протеста приди на Красную Площашь и прибей себя яйца! Или можешь наложить кучу на зло Путину. Но тихо, не снимая штанов! Комик ты пристарелый! Собачка дежурная! Пшек: гав, гав!

antirussianempire 04 января 2018 | 02:41

danko_wbane: русское дрессированное животное, команды выполняешь чётко и в срок, молодец. продолжаем дрессировку. Фас.

danko_wbane 04 января 2018 | 02:43

antirussianempire: пшек: гав, гав!

antirussianempire 04 января 2018 | 02:48

danko_wbane: русская собака ты загавкала на своём привычном собачьем языке )) Молодец. Но дрессировку продолжаем. Подал голос, бегом.

danko_wbane 04 января 2018 | 02:49

antirussianempire: пшек, яйки прибил?

antirussianempire 04 января 2018 | 02:52

danko_wbane: ещё раз на бис, русская собака. Фас

danko_wbane 04 января 2018 | 02:56

antirussianempire: твоим острым язычком, да брить янки у хозяев! Тебя в Германию для сирийцев не приглашали? Был бы там в почете. 10 яик в день 10 евро! Зря время теряешь, долбо-б.

antirussianempire 04 января 2018 | 03:00

danko_wbane: Ruska kurwa, ты выездная? )

danko_wbane 04 января 2018 | 03:02

antirussianempire: береги язык, пшекопердолина и марш в Херманию! Скурвился, ты отстойник недолёкий. Аминь.

danko_wbane 04 января 2018 | 03:05

antirussianempire: хурва, тебя очко очко въездное? Хурва матка фердалина! Пшекосодержащие животное!!!

kukrynx 04 января 2018 | 03:10

danko_wbane: Круто тебя троллят!!!
Однако заслуженно...
Ну нельзя же быть таким дебилом ))))

danko_wbane 04 января 2018 | 03:15

kukrynx: тролль то сдох! Да и ты сдохнешь. Хохлотролль.

antirussianempire 04 января 2018 | 03:10

danko_wbane: Ruska kurwa, сhuj ci w dupe

danko_wbane 04 января 2018 | 03:13

antirussianempire: ты что русский забыл, пшек недоделанный? Таких идиотов на русский сайт посылают! Ой вей! Или повесься с горя!

antirussianempire 04 января 2018 | 03:17

danko_wbane: Русских сайтов нет, по определению. Ибо твой хозяин Путин сказал, что интернет это выдумка ЦРУ... Или ты на своего царька бочку гонишь, и считаешь что путин это гавно и брехло? ))

danko_wbane 04 января 2018 | 03:25

antirussianempire: а твой хозяин, хамло несчастное? Вешайся! Надоел ты мне. Иди ховна покушай. Нудный ты и дурной. Покойная бабка данко_ умнее была. ЦРУ. И. По.

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captain_ 04 января 2018 | 02:31

Террористы выводят российские войска из Сирии эффективнее, чем главнокомандующий этих русских войск... Ггг...

ivan127_4 04 января 2018 | 02:18

Эхо в третий раз печатает эту "новость" от Комерсанта, но (!) теперь осторожно добавляет :"Официального подтверждения этой информации нет."
Венедиктов, ты превратил эхо в сливной бачок. Желтее тебя теперь только бесплатные газетенки с телефонами проституток.

practolog 04 января 2018 | 02:31

Вот и я не верю, пока не будет заключения международной комиссии миролюбивых стран по этому происшествию.

dmitry17___17 04 января 2018 | 02:35

Верно, ivan127_4, номерные ваньки ноне дешевы.

ivan127_4 04 января 2018 | 02:43

dmitry17___17: Шипишь от злобы, а по делу сказать ничего не можешь. Время на тебя тратить не желаю. Брысь.

splin2 04 января 2018 | 02:46

ivan127_4: Эхо в третий раз печатает эту "новость"//
30 сентября 2015 года Совет Федерации РФ официально одобрил ввод российских войск в Сирию.
Путин после этого, в отличие от ЭХА, только один раз ввел, но уже три раза вывел.
Не пора ли снова ввести ?

ivan127_4 04 января 2018 | 02:52

splin2: Из-за своей предвзятости в отношении России подпиндосы мне никогда не были интересны.

podwodnik 04 января 2018 | 02:56

ivan127_4: "Эхо в третий раз печатает эту "новость" от Комерсанта...".

А что прикажите делать журналистам? Ждать подтверждения от Министерства Обороны? Если сообщение соответствует действительности то это крупнейший провал в "победоносной" войне по руководством несменяемого Главнокомандующего. В МО в таком случае памперсы сушат, им не до подтверждений. Подпустить на дистанцию "пистолетного" выстрела к аэродрому миномётные установки? Полная профнепригодность с тяжелейшими последствиями.
Но сегодня орудие главного калибра - пропаганда. Не смогут совсем скрыть, значит ущерб будет минимальным, а самолёты подлежами ремонту. Проверить всё равно будет некому.

ivan127_4 04 января 2018 | 03:00

podwodnik: А что прикажите делать журналистам?
_________

Не распространять лживую информацию. Не обманывать своих читателей.

ringmenn 04 января 2018 | 03:05

ivan127_4: А что по вашему ЭХО должно печатать? Ваши тупые излияния? И если тут сливной бачок, какого рожна вы тут делаете? Мазохизмом занимаетесь? МЫШИ ПЛАКАЛИ, КОЛОЛИСЬ, НО ПРОДОЛЖАЛИ ЕСТЬ КАКТУС!!

frost_off 04 января 2018 | 02:20

И что? трудно пострелять по самолётам, був готовым к "куле в лоб"?
Был, кто кулю жаждал, но не было, хули.. А там в небе.. И я там не был.

solonko 04 января 2018 | 02:25

Что примечательно, уничтожение этого аэродрома происходило в точности в тот момент, когда на Сахалине горела главная ёлка сего богом забытом острове. Плохо, россияне, молитесь, и крестные ходы у вас какие-то некачественные, без огонька, без задоринки.

dmitry17___17 04 января 2018 | 02:29

Беда с этими китайскими фейерверками. А без них, какой новый год?

tks 04 января 2018 | 02:30

В связи с объявленной Верховным Главнокомандующим СкрепоПутоНоссии Победой, объяснить такую оказию можно только одним: на базе завелся сверчок-крот, Gryllotalpa, если перевести по-научному, или попросту медведка.*

* Не путать с молодой членкой скрепо-партии "Единая Россия".

salut__521 04 января 2018 | 02:43

Ну надеюсь, проводить заграничный досуг по поговорке "как Новый год встретишь, так его и проведёшь" российские оккупанты в далёкой Сирии вполне заслужили...

peresvet73 04 января 2018 | 02:55

"Загадочную русскую душу" просчитать не сложно, даже бармалеям. Путин объявил окончание войны и вывел войска, оставшиеся на всё забили и перепились перед Новым Годом. Зато Шойгу ходит весь увешанный крестами, как поп.

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niknik 04 января 2018 | 02:59

Зато как дядя Вова стойко держался 1 января в гостях у программы Время когда уже знал, что минус 7 самолетов и личный состав.
И ведь даже слова не проронили о таких потерях. Дядя Вова, пора на отдых, накрен она нам нужна это твоя Сирия! ВТОРОЙ АФГАНИСТАН!

ringmenn 04 января 2018 | 02:59

Откуда же там террористы?? Только что Путин всем доложил о великой победе над террористами. Даже с Трампом чуть не подрались из за звания победителя. Шойгу уже наверно погоны генералиссимуса примеряет, новою пагоду планирует. А тут опять террористы! Да еще и потери больше, чем за весь период военных действий. Нет!! Не может быть!! Наверно, это ребята наши на базе встретили, как водится, Новый Год, победу отметили, ну и переборщили немного. Да у нас и не такое по праздникам бывает. Ну а, по традиции, последствия гулянки решили списать на террористов!!

frost_off 04 января 2018 | 03:15

Радость нашим человеколюбам.. Технику восполнить недолго, люди могли погибнуть.

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