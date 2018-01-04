Очередной этап Кубка мира по биатлону стартует сегодня в немецком Оберхофе
В течение четырёх дней там пройдут спринт, гонки преследования и эстафеты среди мужчин и женщин. Сегодня пройдёт женская спринтерская гонка на 7,5 км. Начало в 14-30. Прямую трансляцию будет вести канал Матч ТВ.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
aligarh 04 января 2018 | 01:19
Как всегда еврей продвжный Губерниев победит.
А наша сборная как всегда последние лет пять -шесть будет в жопе.
grossalex112017 04 января 2018 | 01:25
aligarh: Вот Губерниев - это ваше русское унылое говно. Такой же тупой и завистливый валенок как и ты - серемяга ;))
Вот насколько надо быть тупой прортянкой и вякать ни хрена не пония сути Тура и не следя за общим зачетом и зачетом андеров ? Хорош жрать бояру ;))
aligarh 04 января 2018 | 01:38
grossalex112017:
Дебил жидовский, Губерниев твой братан, тоже из жидов, такой же тупой как ты.
Урод ебаный, нах мне следить, если я там бегаю ?
Засунь себе в жопу свой поганый язык и иди утопись дебил безмозглый.
aligarh 04 января 2018 | 01:42
grossalex112017:
Урод , адрес напиши, приеду писды тебе дам мальчик тупоголовый.
grossalex112017 04 января 2018 | 02:21
aligarh: Вот так с голой жопой на Меркаву прыгать будешь ? Лучше сразу с стекломое утопись ;)) Наскреби бабла на бутыль Советского шампанского и застрелись пробкой в жопу ;))
sunday_refugee 04 января 2018 | 01:42
Россиян уже допинг не берёт по ходу. Следующая мера воздействия - выступление без лыж.
grossalex112017 04 января 2018 | 02:24
sunday_refugee: Не - лыжи для смеху можно оставить, а вот патронов не давать ;))