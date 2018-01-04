Американцам следует переживать за психическое состояние Ким Чен Ына, а не Дональда Трампа, заявили в Белом доме

С таким комментарием выступила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс. Она добавила, что лидер Северной Кореи, тестируя ракеты, многократно выступал с угрозами и что американский президент намерен защищать свой народ, — передаёт

Накануне президент США написал на своей странице в Твиттере, что его ядерная кнопка больше, чем у Ким Чен Ына. После этого один из репотёров спросил у Сандерс, стоит ли американцам беспокоиться за психическое здоровье Трампа, который подобным образом рассуждает о ядерном оружии.