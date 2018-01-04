Американцам следует переживать за психическое состояние Ким Чен Ына, а не Дональда Трампа, заявили в Белом доме
С таким комментарием выступила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс. Она добавила, что лидер Северной Кореи, тестируя ракеты, многократно выступал с угрозами и что американский президент намерен защищать свой народ, — передаёт
Накануне президент США написал на своей странице в Твиттере, что его ядерная кнопка больше, чем у Ким Чен Ына. После этого один из репотёров спросил у Сандерс, стоит ли американцам беспокоиться за психическое здоровье Трампа, который подобным образом рассуждает о ядерном оружии.
Комментарии2
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huyt 04 января 2018 | 01:11
Людоед и диктатор Ын похоже действительно часто в неадеквате, ведь порой не понимает что творит. Однажды совсем недавно ракетой чуть по Японии не попал.
fresh_breeze 04 января 2018 | 01:13
Деду хочется крупной победы. А вместо неё какая-то там крохотная КНДР показывает ему то, что назвать в соц. сети своим именем означает нарушить элементарную этику.
Пресс-секретарь Трампа сделала заявление, которое смешно своей детской наивностью.
А вот задавший ей вопрос один из репортёров выказал все признаки здравого рассудка.