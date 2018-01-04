В доме Билла и Хиллари Клинтон в штате Нью-Йорк произошёл пожар

Об этом сообщает интернет-издание TMZ. По его данным, огонь вспыхнул на втором этаже особняка, принадлежащего экс-президенту США и его супруге, бывшему госсекретарю Соединённых штатов. Пламя быстро потушили. Причины пожара неизвестны. Были ли супруги Клинтон в доме в момент происшествия, также не сообщается.