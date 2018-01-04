В доме Билла и Хиллари Клинтон в штате Нью-Йорк произошёл пожар
Об этом сообщает интернет-издание TMZ. По его данным, огонь вспыхнул на втором этаже особняка, принадлежащего экс-президенту США и его супруге, бывшему госсекретарю Соединённых штатов. Пламя быстро потушили. Причины пожара неизвестны. Были ли супруги Клинтон в доме в момент происшествия, также не сообщается.
Комментарии8
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practolog 04 января 2018 | 01:11
Жгут улики и компромат?
r88w556xl4 04 января 2018 | 01:24
В доме Билла и Хиллари Клинтон в штате Нью-Йорк произошёл пожар
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Боярышника нафигачились и пошли куролесить.
practolog 04 января 2018 | 01:29
r88w556xl4: Неужто и у них есть боярышник, это видимо международный напиток?!
stebinmaku 04 января 2018 | 01:50
Горячий привет от Моники..
putinnavsegda 04 января 2018 | 02:04
У Путина совсем плохо с фантазией так прямолинейно действовать...
practolog 04 января 2018 | 02:08
Богатые тоже плачут.
mixanazarov 04 января 2018 | 02:10
Наш фараон может лет пять назад сгорел , а мы до сих пор не знаем.
koshkaedu 04 января 2018 | 03:01
Кто-то пытается замести следы.