Украинская правозащитница Ирина Ноздровская умерла от множественных колото-резаных ран

Это подтвердили в пресс-службе управления Национальной полиции в Киевской области, — сообщает агентство УНИАН. При МВД Украины решили создать штаб для расследования. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве.

Ноздровскую нашли мёртвой 1 января. В последнее время правозащитница занималась расследованием ДТП, в котором погибла её сестра – женщину насмерть сбил племянник председателя районного суда.