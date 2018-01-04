Украинская правозащитница Ирина Ноздровская умерла от множественных колото-резаных ран
Это подтвердили в пресс-службе управления Национальной полиции в Киевской области, — сообщает агентство УНИАН. При МВД Украины решили создать штаб для расследования. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве.
Ноздровскую нашли мёртвой 1 января. В последнее время правозащитница занималась расследованием ДТП, в котором погибла её сестра – женщину насмерть сбил племянник председателя районного суда.
Комментарии16
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hanghin 04 января 2018 | 01:14
цэ европа
vasilevich58 04 января 2018 | 01:16
Видно не всех титушек приняла в свои нежный объятия Россия!
r88w556xl4 04 января 2018 | 01:26
vasilevich58: Националистам и фашистам на Украине сейчас вольготно, убивают нагло, цинично.
ura_123 04 января 2018 | 01:34
r88w556xl4: Причём тут национализм и тем более фошисты? Уголовщина,обычная уголовщина никак не связанная с правозащитной деятельностью потерпевшей.
Кстати дружок,когда сынок Иванова сбил пенсионерку на пешеходном переходе... Не напомнишь,сколько ему дали?
puzanov 04 января 2018 | 02:08
ura_123: А вы не напомните, сколько правозащитников при этом зарезали? Так, для справки...
ura_123 04 января 2018 | 01:39
hanghin: В самый канун Нового года один россиянин отрезал другому голову и выкинул на улицу... Во це рассеюшка,не так ли дружок?
danko_wbane 04 января 2018 | 01:52
ura_123: твою голову? Ну она тебе не нужна, судя по слезам. Не мямли, как прохиндей дешёвый. Будь мужчиной! А то как баба слезы крокодильи льёшь бандерофашистов оправдываешь. Ты смешон ура123
kostia1971 04 января 2018 | 02:14
danko_wbane: И это всё на что ты способен за 11-80? Жалкое зрелище, лохи твои начальники,за такие убогие посты платят. Или качество и не требуется,главное почаще употреблять слова"бандеро-фашисты"? Дурачки вы, на Эхе люди умные тусуются, эти твои пассы ни на кого впечатления не производят, пук в муку, у тебя только и вышел)))
danko_wbane 04 января 2018 | 02:16
kostia1971: вешайся костиа.
dyymm 04 января 2018 | 01:25
Очередное преступление фашиствующей хунты
ura_123 04 января 2018 | 01:37
dyymm: И в чём же именно вы,малоуважаемый углядели именно тут след фашиствующей хунты???
След фашиствующей хунты зато чётко прослеживается в убийстве Немцова.
Ты подумай над этим в свободное время от осваивания президентского гранта в 11.80
needroid 04 января 2018 | 01:30
Здесь явно кремлёвский след не иначе. Не могут нормальные бандеровцы так поступить - человека убить.
sjuzanna 04 января 2018 | 01:33
needroid: \\Не могут нормальные бандеровцы - человека убить.\\
Не могли бы ВЫ пояснить: это у ВАС черный юмор или сострадание???
liberal_vulgaris 04 января 2018 | 01:44
Наблюдательности порашкиных полицаев можно только позавидовать :)
salut__521 04 января 2018 | 02:15
Типичная уголовная месть дружков и родственников посаженного наркомана...
hastings 04 января 2018 | 02:49
Из жизни орков...