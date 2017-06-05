Служба безопасности Украины предупредила соотечественников об опасности поездок в нашу страну

Как говорится на сайте ведомства, ФСБ охотится на украинцев в России. Прежде всего, речь идёт об участниках событий на востоке Украины. СБУ напоминает о задержании в Москве Олега Негоды, которое называет «очередной антиукраинской провокацией». Ранее сообщалось, что участника спецоперации в Донбассе Негоду задержали в России в конце декабря, когда он приехал к родственникам.