Служба безопасности Украины предупредила соотечественников об опасности поездок в нашу страну
Как говорится на сайте ведомства, ФСБ охотится на украинцев в России. Прежде всего, речь идёт об участниках событий на востоке Украины. СБУ напоминает о задержании в Москве Олега Негоды, которое называет «очередной антиукраинской провокацией». Ранее сообщалось, что участника спецоперации в Донбассе Негоду задержали в России в конце декабря, когда он приехал к родственникам.
Комментарии13
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nikitin43 04 января 2018 | 01:06
россия стала очень опасной и для русских .
danko_wbane 04 января 2018 | 01:08
И сьедает их за обедом. Сбу пьёт фанфурики. Петин пример. Все 3 000 000 так и испугались. Во бандеровцы алкоголики дают!!!
danko_wbane 04 января 2018 | 01:12
nikitin43: для тебя опасно даже в туалет ходить. Можешь вочко провалиться.
vasilevich58 04 января 2018 | 01:19
Две насквозь пропитанные коррупцией страны соревнуются в количестве взятых друг у друга заложников.
needroid 04 января 2018 | 01:26
nikitin43: это точно. Россияне толпой валят в Украину - безопасную страну
liquidsky__ 04 января 2018 | 01:36
nikitin43:
Эхо написало "в нашу страну" ?!
Это точно эхо или русские хакеры о5 шалят?
Не,точно хакеры, итс ту гуд ту би тру ))
dyymm 04 января 2018 | 01:07
Опасность только для бандеровских прихвостней, обычные мирные селяне из мятежной провинции могут приезжать спокойно....
r88w556xl4 04 января 2018 | 01:08
Как говорится на сайте ведомства, ФСБ охотится на украинцев в России.
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Настолько эффективно охотится, что позволяет постоянно находиться в России более чем 2 млн. украинцам - каждому пятнадцатому жителю Украины.
metalag 04 января 2018 | 01:10
r88w556xl4: А граждане Украины все едут и едут в Россию.....
piterjanis 04 января 2018 | 01:14
опасно только для укрокарателей - фашистов.
antiluberast123 04 января 2018 | 01:25
Да здесь очень опасно!!!
Можно денег , не дай Бог , заработать и прокормить семью!)
rips2 04 января 2018 | 02:13
И все равно всю правду то СБУ не сказали.. Самое страшное для щирого свидомита, это писать на эхе! ФСБ сразу палит все адреса и явки, и пароли! Бойся укр! ))
point3d 04 января 2018 | 02:44
Главное ведь что? А то что, Рошенки продаются в России и инвестиции и ресурсы вагонами и трубами из России идут в Украину, а все остальное ерунда. Лицемерим дальше ...