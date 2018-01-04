В результате миномётной атаки на российской авиабазе Хмеймим в Сирии уничтожены не менее семи самолётов
Об этом со ссылкой на военно-дипломатические источники сообщает газета «Коммерсант». Согласно этим данным, нападение произошло ещё 31 декабря. Издание отмечает, что это одно из самых серьёзных происшествий за всё время проведения российской операции в Сирии. Боевики обстреляли базу и фактически уничтожили четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С и транспортник Ан-72. Кроме того, был подорван склад боеприпасов. По данным газеты, пострадали более десяти военнослужащих, из какой страны не уточняется. Официального подтверждения этих сведений нет. Накануне Минобороны России сообщило, что 31 декабря в Сирии разбился вертолёт Ми-24. В сообщении подчёркивалось, что это произошло по техническим причинам. Погибли оба пилота.
Комментарии47
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danko_wbane 04 января 2018 | 01:05
Ну, скакать нашим колотроллям.
semia 04 января 2018 | 01:08
danko_wbane: Путин заверил,что мы всех победили . Что то не похоже совсем.
sirwalterscott 04 января 2018 | 01:12
это были зомби, третий раз восставшие из пепла
vasilevich58 04 января 2018 | 01:22
Чувствую. мы ещё долго будем расхлёбывать последствия сирийской авантюры Путина!
gonduras_on_kolima 04 января 2018 | 01:27
На фоне такой результативности пребывающий на длительном лечении Отмирал Кузнецов нервно курит в стороне.
igorrrpadlowitchs 04 января 2018 | 01:41
sirwalterscott: semia: замоченые в сортирах путиным восстали и устроили сортир путинским!
yrich039 04 января 2018 | 01:13
Коммерсант -еще та помойка! Похлеще Эха будет!!
Ничего личного,просто бизнес!!
pacak 04 января 2018 | 01:27
yrich039: свобода слова и помойка - понятия несовместимые.
protvik 04 января 2018 | 01:29
semia: Не только победили , но и войска вывели! Хотя некоторые военноначальники про это не слышали и продолжают пи?дить средства, списывая технику на боевые потери. НЕ удивлюсь, что так оно и есть.
neyexo 04 января 2018 | 01:34
semia: еще год назад победили. И все задачи выполнили (конец 2016 г.)
kostia1971 04 января 2018 | 01:52
danko_wbane: Стоимость четырех сушек 1.2 млрд. руб. Два 35 еще 2 млрд.руб.
"побежденный" ИГИЛ нанес нам ущерб в 3.2 млрд. рублей. На эти деньги можно было много чего хорошего сделать, больных детей например вылечить,вместо того,чтобы деньги на лечение по телевизору собирать всей страной.Или можно было миллиону пенсионеров к Новому году по 3000 рублей подарить. Вместо этого,деньги народа спустили в сортир.
Вот тебе и всё скакание.
cavendish1 04 января 2018 | 02:52
kostia1971: + ещё два,которые с Кузи в море шлёпнулись.
dew_point 04 января 2018 | 01:08
Це перемога, господа!
ihor_syvoryj 04 января 2018 | 01:08
Все вы врёте! Ети самалёты намедни были списаны в утиль, а пелоты уволились по собственнаму жыланею! Это я вам как Канашенкаф заявляю!
belovnikita 04 января 2018 | 01:34
ihor_syvoryj: такие самолеты можно купить в любом сирийском сельпо ))
practolog 04 января 2018 | 01:08
Семь цветов радуги, семь трусиков в наборе "Неделька", семь самолетов в завершенной войне... И какой дебил в эту новость поверит, если президент Путин четко и ясно объявил, что ИГИЛ разгромлен полностью!
nikitin43 04 января 2018 | 01:11
practolog: у профессионала проктолога свой взгляд на жизнь )))
practolog 04 января 2018 | 01:22
nikitin43: Сфокусированный в одну точку.
practolog 04 января 2018 | 01:14
Не верю! И все тут. Не надо меня переубеждать. Я не до такой степени сумасшедший, чтобы в эту новость поверить.
alexandro_1961 04 января 2018 | 01:28
practolog: Бедняга.
practolog 04 января 2018 | 01:34
alexandro_1961: Вас видимо легко обмануть. Доверчивый вы.
alexandro_1961 04 января 2018 | 02:08
practolog: Да мне, честно говоря, наплевать на всю эту историю с самолетами, правда это или фейк. Вас жалко, убогих. Каково вам будет рано или поздно узнать о том, что вас два десятка лет бесстыдно дурачили и оболванивали.
practolog 04 января 2018 | 02:26
alexandro_1961: Да кто же нас оболванивает, нам же все по телевизору говорят. Первый канал оболванивает? Да вы просто стебетесь надо мной.
alexandro_1961 04 января 2018 | 02:38
practolog: Как всё запущено. Выбросьте телевизор. Первые пару недель, конечно, будет ломка, но потом наступит ремиссия, трезветь начнете.
practolog 04 января 2018 | 02:48
alexandro_1961: Неспокойно мне что то за страну. Нужно ложиться спать, а то скоро петухи запоют.
nikitin43 04 января 2018 | 01:09
все не сожгут , в расеи много самолётов .
practolog 04 января 2018 | 01:25
nikitin43: Вот если еще семь сожгут, топа поверю.
nederlander 04 января 2018 | 01:11
А как же окончательная победа над Игилом, доложеная путиным своему народу?...нехорошо получилось
davi__koloradov 04 января 2018 | 01:15
Пустяк, а приятно. Меньше смертоносного металлолома у неадекватной страны-агрессора рашки.
salut__521 04 января 2018 | 01:18
Новогодний подарочек фюреру пришёлся как нельзя кстати. А какая будет мстя? Правильно - новый-старый ввод войск и дальнейшая жуткая жизнь россиян и без того задрипанная.
practolog 04 января 2018 | 02:20
Надеюсь, создана международная комиссия миролюбивых стран по расследованию этой трагедии и виновные понесут наказание.
zawep 04 января 2018 | 01:20
Вот и наступил новый Афганистан чем и поздравляем
needroid 04 января 2018 | 01:23
Старые самолёты заменят на новые. Делов то.
practolog 04 января 2018 | 01:32
needroid: Согласен с вами - мы лучшие в мире самолетостроители.
ztr Cергей Запорожский 04 января 2018 | 01:29
Хохочу
piterjanis 04 января 2018 | 01:58
ztr: Отключайся.
flotskyi 04 января 2018 | 01:35
Самолеты оставили, а охрану аэродрома отправили домой. Ущерб нанесли больше чем за всю войну. Что скажет главнокомандующий?
antirussianempire 04 января 2018 | 01:45
flotskyi: гавнокомандующий карлик обосрался, как всегда...
Что случилось с подлодкой Курск?
Путин - "она утонула"
Что случилось с российскими самолётами на сирийской базе?
Путин - "они сгорели" ))
fanisos 04 января 2018 | 01:37
7 самолетов по сравнению с потерянным спутником, вообще копейки. Главное люди целые
eremenko_evgeny 04 января 2018 | 01:40
Это ни разу не весело, там горят наши деньги. Так мы победили и вышли или это проигрыш и бегство? Как противник мог подойти на дистанцию минометного удара по базе?
monterado_ancona_marche 04 января 2018 | 01:43
Голимый фейк...
odiniznas 04 января 2018 | 01:44
Мы ж официально только игил запрещенный победили, а там ещё против Асада воюют другие запрещенные у нас и не совсем запрещенные в Сирии. Поди разберись, кто стрелял. Но потеря большая, если правда. И где была охрана?
oleg_andreevich 04 января 2018 | 01:53
Опять эти китайские петарды.
svetoch 04 января 2018 | 01:55
Мощный залп информационной войны.
ivan127_4 04 января 2018 | 01:57
Об этом со ссылкой на военно-дипломатические источники сообщает газета «Коммерсант».
________
Со ссылкой на НЕ НАЗВАННЫЕ военно-дипломатические источники.
Если не подтвердится, то Комерсант как серьезное издание перестанет существовать.
peresvet73 04 января 2018 | 02:02
Сколько Путин со своим поваром и Шойгу, закопали в песок Сирии отобранного у народа России бабла, развлекая этот народ сирийской авантюрой?!
elenaprekrasnaya2009 04 января 2018 | 02:13
И узнали мы об этой негероической истории лишь на 4ый день... Интересно, кто проговорился?
Видимо, добили те самолеты, что не успели улететь обратно в РФ( если оттуда вообще кто-то возвращался).