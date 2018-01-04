В результате миномётной атаки на российской авиабазе Хмеймим в Сирии уничтожены не менее семи самолётов

Об этом со ссылкой на военно-дипломатические источники сообщает газета «Коммерсант». Согласно этим данным, нападение произошло ещё 31 декабря. Издание отмечает, что это одно из самых серьёзных происшествий за всё время проведения российской операции в Сирии. Боевики обстреляли базу и фактически уничтожили четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С и транспортник Ан-72. Кроме того, был подорван склад боеприпасов. По данным газеты, пострадали более десяти военнослужащих, из какой страны не уточняется. Официального подтверждения этих сведений нет. Накануне Минобороны России сообщило, что 31 декабря в Сирии разбился вертолёт Ми-24. В сообщении подчёркивалось, что это произошло по техническим причинам. Погибли оба пилота.