Пол Манафорт обвинил спецпрокурора Роберта Мюллера в превышении должностных полномочий
Подозреваемый в отмывании денег бывший глава предвыборного штаба Трампа подал иск в суд. Мюллер возглавляет расследование о возможном вмешательстве России в американские выборы.
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cyema_cyem_ 04 января 2018 | 00:44
руки и ноги отрывать надо за такие новости.
Головы не надо, их так нет.
Какое превышение полномочий инкриминирует Манафорт Мюллеру?