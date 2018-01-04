Суд в  Киеве отказался предоставить Михаилу Саакашвили статус лица, которое нуждается в дополнительной защите

Представители политика сказали, что обжалуют это решение. Адвокат Руслан Чернолуцкий пояснил, что новый статус дал бы Саакашвили возможность находиться на территории Украины на законных основаниях, — передает ТАСС. Ранее бывшего президента Грузии и экс-главу Одесской области лишили украинского гражданства.

Бывшего президента Грузии и экс-главу Одесской области не сажают, потому что его поддерживают США. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал видеоблогер Анатолий Шарий.

Тем временем, лишенный украинского гражданства и обвиняемый в попытке госпереворота на Украине Михаил Саакашвили призвал все оппозиционные силы к координации будущих протестов, — передает «Интерфакс».