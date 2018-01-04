Суд в Киеве отказался предоставить Михаилу Саакашвили статус лица, которое нуждается в дополнительной защите
Представители политика сказали, что обжалуют это решение. Адвокат Руслан Чернолуцкий пояснил, что новый статус дал бы Саакашвили возможность находиться на территории Украины на законных основаниях, — передает ТАСС. Ранее бывшего президента Грузии и экс-главу Одесской области лишили украинского гражданства.
Бывшего президента Грузии и экс-главу Одесской области не сажают, потому что его поддерживают США. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал видеоблогер Анатолий Шарий.
Тем временем, лишенный украинского гражданства и обвиняемый в попытке госпереворота на Украине Михаил Саакашвили призвал все оппозиционные силы к координации будущих протестов, — передает «Интерфакс».
Комментарии7
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danko_wbane 04 января 2018 | 00:16
Свободу Мишко!!!
danko_wbane 04 января 2018 | 00:18
danko_wbane: Мишко, беги в Ростов! Только там спасение!
danko_wbane 04 января 2018 | 00:20
danko_wbane: я за Мишко!
twenty_two 04 января 2018 | 01:06
danko_wbane: А надо быть за народ...
nikitin43 04 января 2018 | 00:42
некогда нам с саакашвили разбираться , деньги на самолёты собираем , прям как фанера горят.
brandfa 04 января 2018 | 00:56
экс-главу Одесской области не сажают, потому что его поддерживают США
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Его не сажают, потому что его поддерживают обычные, рядовые украинцы в количестве достаточном для нового Майдана.
twenty_two 04 января 2018 | 01:04
Те кто провели удачно госс. переворот, обвиняют в попытке переворота...