Власти Ирана заявили о задержании гражданина одной из стран ЕС, который связан с иностранными спецслужбами
Утверждается, что он возглавлял протестующих, передает агентство Рейтер.
Протесты в Иране все-таки носят общегражданский характер, хотя не исключено, что некоторые партии финансируются из-за рубежа, сказал «Эху Москвы» заведующая сектором Ирана Института востоковедения РАН Нина Мамедова.
За неделю протестов в Иране, по данным местных СМИ, погибли более двадцати человек.
Комментарии10
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fresh_breeze 04 января 2018 | 00:12
Не тянули бы иранцы с радикальными мерами. А то вон уже некоторые обещают оказать поддержку иранскому народу, не успев ещё отдохнуть после того, как закончили её оказывать народу сирийскому.
Пресечь смуту нужно быстро и жёстко, без оглядки на разных... иначе будет плохо всем, кроме кучки мерзавцев, которые обязательно найдутся у любого народа.
vis_a_vis 04 января 2018 | 00:31
\\ fresh_breeze: Пресечь смуту нужно быстро и жёстко, без оглядки на разных... //
"...И для него ясно, что мир изменился и что жить на свете уже никак невозможно. Мрачные, унылые мысли овладевают им. Но выйдя из камеры и увидев мужиков, которые толпятся и говорят о чем-то, он по привычке, с которой уже совладать не может, вытягивает руки по швам и кричит хриплым, сердитым голосом:
— Наррод, расходись! Не толпись! По домам!"
(А.П.Чехов_Унтер Пришибеев)
ur_sus 04 января 2018 | 00:34
Уссаца! щас у этого "гражданина" ЕС найдут израильско-американско-британский паспорт, лопату для рытья туннеля под каспием, спички для поджёга дворца рахбара и азбуку Морзе с прибором. Ржунимагу....
ur_sus 04 января 2018 | 00:38
fresh_breeze:
Так, так... А в чём "смута" если не секрет? Не в том ли, что нищим иранцам надоело "вставать с колен" в сириях-ираках-ливанах и прочих палестинах? Почему в стране, где нефть течёт из каждой дырки в земле 40% населения живут в нищете? Может задумаешься?
fresh_breeze 04 января 2018 | 00:53
ur_sus:
В чём смута? А у сирийцев поинтересуйтесь, тоже с такого же начиналось, плавно перерастая в банду под названием "Сирийская свободная армия", сокр. ССА.
А придавил бы их Асада в самом-самом начале, сотни тысяч жизней были бы спасены.
Так же, как на территории Сирии , на земле и в воздухе, хозяйничали военные натовских государств, так же они припрутся и в Иран, если власти этой страны будут действовать с оглядкой на те же самые страны.
Я, в прошлом советский гражданин, хорошо знаю, чем оканчивается для страны бесхребетность её руководства, поэтому никому не желаю такого.
cyema_cyem_ 04 января 2018 | 01:09
fresh_breeze: тьы весь в прошлом, маразматик.
И с головой в дерьме и вместо мозгов у тебя оно же.
Иранцам жрать хочется, а у них 25% безработной молодежи и общая безработица 15%.
А миллиарды долларов улетают в трукбу, тратятся на "величие". А людям жрать нечего,
понял, ублюдок? хрен такие как ты поймут.
liberal_vulgaris 04 января 2018 | 00:16
Судить подлеца. По всей строгости шариатского закона :)
vis_a_vis 04 января 2018 | 00:37
\\ liberal_vulgaris: Утверждается, что он возглавлял протестующих, передает агентство Рейтер. //
Вот предупреждают же туристов с Запада, чтобы держались подальше от народных выступлений. А то схватят и объявят тебя "агентом Госдепа".
leviathan_89 04 января 2018 | 00:25
Бедный иранский человек. Уже нашли козла отпущения. Сволочная власть аятоллы
nikitin43 04 января 2018 | 00:50
это поди он самолёты в сирии поджёг , важно что не саакашвили которого боится путен .