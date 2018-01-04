Власти Ирана заявили о задержании гражданина одной из стран ЕС, который связан с иностранными спецслужбами

Утверждается, что он возглавлял протестующих, передает агентство Рейтер.

Протесты в Иране все-таки носят общегражданский характер, хотя не исключено, что некоторые партии финансируются из-за рубежа, сказал «Эху Москвы» заведующая сектором Ирана Института востоковедения РАН Нина Мамедова.

За неделю протестов в Иране, по данным местных СМИ, погибли более двадцати человек.