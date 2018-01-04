В России из-за санкций могут создать целевой банк для обслуживания оборонных предприятий
По крайней мере, это обсуждали в Центробанке, Минфине и Минобороны, — сказал «Эху Москвы» бывший министр экономки и лидер партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев. По его словам, на эту роль претендовал банк «Российская финансовая корпорация». Ранее основатель «Альфа групп» Михаил Фридман сообщил в интервью журналу «Форбс», что «Альфа-банк» из-за западных санкций был вынужден отказаться от обслуживания российских оборонных предприятий.
Комментарии20
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mikhail_spb_ 04 января 2018 | 00:08
Как назовут?
МинОборонРаспилОфшорВиолончельБанк?
А управлять поставят всё того же таксогубителя Рагозина?
danko_wbane 04 января 2018 | 00:46
mikhail_spb_: у тебя сегодня бенефис, коламрзь.
oldpartizan 04 января 2018 | 01:01
возврат к телетайпам?
grigol331 04 января 2018 | 02:41
oldpartizan:
Неа, к машиносчетным станциям с перфораторами, верификаторами, сортировками и табуляторами на 45 колонных перфокартах, с ночными сменами и обмороками от переутомления. Дешево надежно и сердито.
x_signal 04 января 2018 | 00:18
Нафиг такие вражьи банки. А им ещё в кризис помогали... Надеюсь больше не будут.
grigol331 04 января 2018 | 02:44
x_signal: Нафиг такие вражьи банки
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А под санкциями банком он будет только называться.
redrica 04 января 2018 | 00:24
Вот и славненько. А в квитанции ЖКХ введут графу "на ремонт окопов".
irdo 04 января 2018 | 00:33
В России из-за санкций могут создать целевой банк для обслуживания оборонных предприятий
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Создадут, а толку?
Выхода на западные банки, ведь, не будет.
А отечественными батутами на орбиту спутник не выведешь.
contador 04 января 2018 | 00:38
Для безработных банковских служащих появятся новые рабочие места. Заработают карьерные лифты.
nikitin43 04 января 2018 | 00:45
contador: это те самые обещанные в 2012 году нацлидером 25 млн новых рабочих мест.
contador 04 января 2018 | 00:50
nikitin43: С чего то нужно начинать. 2018 год только начинается.
mr_vaxo_ 04 января 2018 | 01:35
contador: Ты просто дурак, оказывается.
grigol331 04 января 2018 | 02:47
contador: Заработают карьерные лифты
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Вот не работали не работали, а с созданием именно этого банка возьмут и заработают, правда?
tks 04 января 2018 | 00:44
Братья Ковальчуки, Кенты Путина, станут у руководства этого банчишки?
irinaapril 04 января 2018 | 00:46
И рулить всем будут тимченко с ротенбергами. Новая халява для набивания их карманов.
svoboda21vek Руслан Харламов 04 января 2018 | 00:48
и на всё на это деньги пойдут из бюджета)))
contador 04 января 2018 | 00:52
svoboda21vek: Банки они не благотворительные фонды и сами умеют зарабатывать.
sedoff 04 января 2018 | 00:55
contador: Так это нормальные банки зарабатывать умеют. А то, что создадут ваши тупые чинуши совместно с вояками, сможет только просирать то, что не успеют разворовать. )))))))
peresvet73 04 января 2018 | 00:56
Госбанк с деревянным рублём.
grossalex112017 04 января 2018 | 00:59
А понятно ;)) Это будет целевая кубышка с вливаниями из госбюджета, абсолютно не принимающая участия в международном финансовом обороте. Все будет в рублях и все абсолютно не прозрачно. А вот каким образом будет осуществляться внешнеэкономическая деятельность оборонных предприятий ?