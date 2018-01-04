В России из-за санкций могут создать целевой банк для обслуживания оборонных предприятий

По крайней мере, это обсуждали в Центробанке, Минфине и Минобороны, — сказал «Эху Москвы» бывший министр экономки и лидер партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев. По его словам, на эту роль претендовал банк «Российская финансовая корпорация». Ранее основатель «Альфа групп» Михаил Фридман сообщил в интервью журналу «Форбс», что «Альфа-банк» из-за западных санкций был вынужден отказаться от обслуживания российских оборонных предприятий.