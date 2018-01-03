В Сирии потерпел крушение российский военный вертолёт, его пилоты погибли
ЧП произошло еще 31 декабря.
Ми-24 российской военной группировки в Сирии упал в воскресенье вскоре после вылета с авиабазы Хмеймим. Борт сопровождал автомобильную колонну, которая направлялась в провинцию Хама. Как сообщают в Минобороны, причиной катастрофы стала техническая неисправность. Подробности не приводятся. Вместе с тем международная расследовательская группа Conflict Intelligence Team со ссылкой на публикации в соцсетях и на специализированных форумах указывают, что Ми-24 упал вскоре после того как задел линию электропередач. В результате аварии погибли двое пилотов – это майор Артём Кулиш и второй член экипажа по фамилии Матвеев, его точное имя сейчас устанавливают. Как утверждают в Минобороны, на борту вертолета также находился бортмеханик. Он получил травмы, был эвакуирован с места катастрофы и доставлен на базу Хмеймим.
По официальным данным, в прошлом году на территории Сирии случилось семь происшествий с участием российской военной авиации. Погибли в общей сложности пять военнослужащих.
Комментарии13
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mikhail_spb_ 03 января 2018 | 15:13
Ничего удивительного.
Начальнички ведь предупреждали, что с помощью войны в Сирии они утилизируют устаревшие боеприпасы, бомбы, вертолёты (к сожалению, вместе с экипажами).
danko_wbane 03 января 2018 | 15:15
mikhail_spb_: скакать, юморной тролль. Что. Возможно, вероятно, я так думаю.
danko_wbane 03 января 2018 | 15:19
mikhail_spb_: бабушке данку_ цветочки на похороны привёз? Умерла в бане от перегрева.
danko_wbane 03 января 2018 | 15:23
mikhail_spb_: что и тебе возможно ждёт за остроумие. Вероятно, я так думаю. Все может быть.
wokal 03 января 2018 | 15:15
Сколько стоит ми-24 и что там за вертолётчики такие что их провода сбивают а может дело в извечной русскои проблеме пьянство тем более НГ
tag188 03 января 2018 | 15:25
А мне в этой ситуации категорически не нравится совсем другое.
Теперь семьям этих военнослужащих будут положены пенсии, выплаты и льготы из бюджета (считай с моих налогов), а не с кармана того "гения", который влез в Сирию.
Вот как-то совсем не хочется оплачивать чужие авантюры, для моих налогов нашлось бы гораздо более лучшее применение в моем городе.
anberg 03 января 2018 | 15:33
tag188: Как бы это страшно не звучало, но "Война двигает экономику страны". И налогов от неё в бюджет - гораздо больше, чем при её отсутствии...
snagging 03 января 2018 | 15:26
Хорошая песня: Пора домой. Добрая, душевная и в армии её любят, даже больше, чем генералов. Но гибнут снова люди на чужбине, а теракты совершают питерские долбоебы в Перекрёстке далекие от игил, а другие питерские на войне себя раскручивают перед выборами.
irina54 03 января 2018 | 15:26
Соболезнования родным и близким.
vilingrad 03 января 2018 | 15:29
Так вот о чем сокращение ВС на триста человек!
rukrok 03 января 2018 | 15:31
...Для чего снаряжалась колонна, которую сопровождали дед-морозы на вертолётах?
Войска "вывели". - Один раз ввели, три раза вывели - это не к сексопатологу, это - к психиатру (с).
scleha Алексей Носов 03 января 2018 | 15:31
А Вовочка сказал, что все войска уже вывели. Откуда взялся вертолет? Вовочка наврал, или экипаж приказ не выполнил и решил еще полетать?
demosua 03 января 2018 | 15:34
а сколько погибает ежедневно на российских дорогах!... О них не пишут.