В Сирии потерпел крушение российский военный вертолёт, его пилоты погибли

ЧП произошло еще 31 декабря.

Ми-24 российской военной группировки в Сирии упал в воскресенье вскоре после вылета с авиабазы Хмеймим. Борт сопровождал автомобильную колонну, которая направлялась в провинцию Хама. Как сообщают в Минобороны, причиной катастрофы стала техническая неисправность. Подробности не приводятся. Вместе с тем международная расследовательская группа Conflict Intelligence Team со ссылкой на публикации в соцсетях и на специализированных форумах указывают, что Ми-24 упал вскоре после того как задел линию электропередач. В результате аварии погибли двое пилотов – это майор Артём Кулиш и второй член экипажа по фамилии Матвеев, его точное имя сейчас устанавливают. Как утверждают в Минобороны, на борту вертолета также находился бортмеханик. Он получил травмы, был эвакуирован с места катастрофы и доставлен на базу Хмеймим.

По официальным данным, в прошлом году на территории Сирии случилось семь происшествий с участием российской военной авиации. Погибли в общей сложности пять военнослужащих.