Глава мормонов Томас Монсон скончался в Солт-Лейк-Сити на 91-м году жизни

Кто станет его преемником, пока неизвестно. Монсон занимал должность президента церкви Иисуса Христа святых последних дней с 2008 года. В 36 лет он был посвящен в апостолы, и среди мормонов считался пророком и провидцем. Церковь насчитывает около 16 миллионов последователей.