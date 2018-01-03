Глава мормонов Томас Монсон скончался в Солт-Лейк-Сити на 91-м году жизни
Кто станет его преемником, пока неизвестно. Монсон занимал должность президента церкви Иисуса Христа святых последних дней с 2008 года. В 36 лет он был посвящен в апостолы, и среди мормонов считался пророком и провидцем. Церковь насчитывает около 16 миллионов последователей.
Комментарии2
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kazlevich1949 03 января 2018 | 15:19
"Баба" с воза - России легче...
aligarh 03 января 2018 | 15:25
Может Путина выберут ?