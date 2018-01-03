Журнал «Шарли эбдо» пожаловался на крупные траты по обеспечению безопасности после нападения, произошедшего три года назад. Об этом говорится в специальном номере, посвященном атаке террористов.

Полицейское сопровождение работников и охраны здания, укрепление входа в помещение редакции и некоторые другие траты обходятся на сумму 1,5 млн евро в год. Это рассказал главный редактор «Шарли эбдо», карикатурист Лоран Суриссо, на страницах специального номера, посвященного нападению террористов. Он был назван «Три года внутри консервной банки». По словам Суриссо, такие траты равнозначны потере доходов от продажи 800 тысяч номеров французского еженедельника. При этом, по данным французских СМИ, оборотный капитал издания всего за год снизился с 60 млн до примерно 20 млн евро за год. Суриссо считает, что тратить половину доходов от продажи журнала на безопасность «ненормально» в демократической стране.

Нападение на редакцию журнала «Шарли эбдо» произошло в январе 2015 года. Тогда погибли 11 человек, в том числе ведущие карикатуристы издания.