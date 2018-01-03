Пхеньян и Сеул провели телефонный разговор по восстановленной линии специальной связи в демилитаризованной зоне, сообщает агентство РЕНХАП. Подробностей переговоров нет.

Напомним, лидер КНДР приказал восстановить линию специальной связи для переговоров об участии Северной Кореи в Олимпийских Играх в Пхёнчхане. Сеул приветствовало это решение и назвал прорывом готовность КНДР продолжить межкорейский диалог.

Налаживание диалога между Северной и Южной Кореей не снижает напряженность в регионе, так как основной конфликт у КНДР с США. Такое мнение «Эху Москвы» высказал ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Ким Ен Ун. Он добавил, что такой шаг со стороны КНДР показывает стремление Северной Кореи к диалогу.