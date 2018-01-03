«Альфа-Банк» больше не обслуживает российские оборонные предприятия из-за санкций
Об этом заявил основатель «Альфа групп» Михаил Фридман в интервью изданию Форбс. Фридман подчеркнул, что проблем, связанных с санкциями, в самом «Альфа-Банке» нет.
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Об этом заявил основатель «Альфа групп» Михаил Фридман в интервью изданию Форбс. Фридман подчеркнул, что проблем, связанных с санкциями, в самом «Альфа-Банке» нет.
Комментарии11
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mikhail_spb_ 03 января 2018 | 15:11
В то время, как всё народонаселение поддерживает российские оборонно-наступательные предприятия, находятся ещё банки, пляшущие под дудку международных империалистических агрессоров!
kolosovsky 03 января 2018 | 15:13
Вот, вот - началось...
captain_ 03 января 2018 | 15:15
Сын вице-президента Лукойла 6 часов гонял по Москве.
По видеозаписям ему насчитали 340 нарушений ПДД на 580 тысяч рублей, в совокупности
364 суток ареста,
15 раз лишение прав в сумме на 18 лет,
3 статьи УК на 8 лет.
Каков итог?
15 суток условно...
wrongway1 03 января 2018 | 15:31
captain_: Сироты----тяжёлое наследие прошлого нефтедолларового режима
leoch 03 января 2018 | 15:15
Вот и славно. Бог подаст
chubazzl 03 января 2018 | 15:19
И какие последствия?
zztop1960 03 января 2018 | 15:24
chubazzl: Как и с Крымом , банки от туда как чёрт от ладана
aligarh 03 января 2018 | 15:33
chubazzl:
Фридман живет в Нью- Йорке...
zztop1960 03 января 2018 | 15:21
Западло Альфе с опущенными за руку здороваться и сидеть рядом , самого в опущенные запишут
aligarh 03 января 2018 | 15:31
Брехня ... Фридман и не урвет сладкий кусок ?
Тогда он не был бы продажным жидом, просто финансирует через офшоры за хорошую мзду.
income 03 января 2018 | 15:32
Там были проблемы, в частности, с УВЗ. Обычно такие проблемы решаются переходом на определенные схемы кредитования ("ножницы", "револьвер" и т.п.), обеспечивающие постепенное уменьшение задолженности. Интересно, как в Альфе хотят получить назад свои деньги?