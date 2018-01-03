Доступ публики на Эйфелеву башню закрыт из-за бури

Сильная непогода в Парижском районе вынудила дирекцию Управления эксплуатации Эйфелевой башни закрыть доступ туристам на этот объект.

Минувшей ночью скорость ветра в зоне у вершины Эйфелевой башни достигла 41,7 м/с. Столь сильных ветров в Париже и

других регионах Франции не наблюдалось уже 7 лет.

Во французской столице по распоряжению мэрии на весь день закрыт доступ в парки и скверы, так как там возможно падение деревьев. Мэрия напоминает жителям, что, согласно прогнозу, ветер в Париже будет днем достигать скорости в 28 м/с.

В ночь на среду и утром этого дня непогода нарушила работу парижского аэропорта Руасси — Шарль де Голль.