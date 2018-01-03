Рождество в Москве может стать рекордно теплым за всю историю метеонаблюдений

7 января ожидается +4… +5, — сообщает Гидрометцентр. 1 и 2 января температура воздуха на 10 градусов превышала климатическую норму. По предварительным прогнозам, стабильно морозная погода установится в начале рабочей недели. Однако температура по-прежнему будет значительно выше нормы.