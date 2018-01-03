Рождество в Москве может стать рекордно теплым за всю историю метеонаблюдений
7 января ожидается +4… +5, — сообщает Гидрометцентр. 1 и 2 января температура воздуха на 10 градусов превышала климатическую норму. По предварительным прогнозам, стабильно морозная погода установится в начале рабочей недели. Однако температура по-прежнему будет значительно выше нормы.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
zkotor 03 января 2018 | 14:53
в зазеркалье всё шиворот навыворот
zdr_aviy 03 января 2018 | 15:17
zkotor:
кастрюля майданутая, вскипел твой ращум возмущённый ??
:))))
suntechnick 03 января 2018 | 15:02
А в России по-другому. Под Иркутском сейчас -34. И это не рекорд никакой, обычная погода
zdr_aviy 03 января 2018 | 15:19
suntechnick:
Москва - столица России.
по другому, в бандеростане - грязь, нищета, долги, убийства, грабежи, марши фашистов, вечные майданы...
разруха
как писал русский писатель Булгаков.
suntechnick 03 января 2018 | 15:22
zdr_aviy: дядя, ты дурак? Или просто везде Украина мерещится? Или соловьева смотри.
s011ma 03 января 2018 | 15:28
Прошла зима, настало лето.
Спасибо партии за это!