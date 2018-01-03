Более 300 домов, газораспределительная станция и школа остались без тепла и света в Новосибирске

Более 300 домов, газораспределительная станция и школа остались без тепла и света из-за аварии на газопроводе в Новосибирске. Трактор повредил газопровод при очистке территории. В МЧС говорят, что под отключение попал частный сектор. В домах есть резервные источники теплоснабжения. Подачу газа обещают восстановить к вечеру.

В Новосибирске сейчас минус 18, ночью температура понизится до минус 22 — 24.