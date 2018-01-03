Более 300 домов, газораспределительная станция и школа остались без тепла и света в Новосибирске
Более 300 домов, газораспределительная станция и школа остались без тепла и света из-за аварии на газопроводе в Новосибирске. Трактор повредил газопровод при очистке территории. В МЧС говорят, что под отключение попал частный сектор. В домах есть резервные источники теплоснабжения. Подачу газа обещают восстановить к вечеру.
В Новосибирске сейчас минус 18, ночью температура понизится до минус 22 — 24.
Комментарии1
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pusto1 03 января 2018 | 15:32
какие источники резервные? может быть это камин в гостинной? ну если только, за окном минус тридцать этой ночью :) зато в МЧС всё распрекрасно