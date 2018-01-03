Заура Дадаева, осуждённого за убийство Немцова, по некоторым данным, этапируют в Карельскую исправительную колонию № 9

Заура Дадаева, осуждённого за убийство Бориса Немцова, по некоторым данным, этапируют в Карельскую исправительную колонию № 9, сообщает «Медиазона». Скорей всего, именно там Дадаев будет отбывать наказание, сказал «Эху Москвы» главный редактор издания Сергей Смирнов.

Дадаев приговорён к 20 годам лишения свободы. Остальные фигуранты получили от 11 до 19 лет.