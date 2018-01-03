В Петербурге из колонии поселения сбежал заключённый
В Петербурге из колонии поселения сбежал заключённый, сообщает «Флеш Норд» со ссылкой на региональное Управление ФСИН. Разыскивают Феликса Айрапетяна 1981 года рождения.
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В Петербурге из колонии поселения сбежал заключённый, сообщает «Флеш Норд» со ссылкой на региональное Управление ФСИН. Разыскивают Феликса Айрапетяна 1981 года рождения.
Комментарии3
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stebinmaku 03 января 2018 | 14:49
..По тундре, по железной дороге, где мчат "Сапсаны" «Москва-Петербург»."..
gvs 03 января 2018 | 15:02
Поймают и отправят в колонию без поселения )))
kir_pich_101 03 января 2018 | 15:31
Мы все в колонии-поселении...
Только бежать некуда...