Боевой вертолёт Ми-24 потерпел крушение в Сирии недалеко от аэродрома Хама, подтвердили в Министерстве обороны России

В результате жёсткой посадки погибли оба пилота. Борттехник получил травмы и оперативно эвакуирован на аэродром Хмеймин, где пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь. В российском военном ведомстве сообщили, что причиной катастрофы стала техническая неисправность.