Боевой вертолёт Ми-24 потерпел крушение в Сирии недалеко от аэродрома Хама, подтвердили в Министерстве обороны России
В результате жёсткой посадки погибли оба пилота. Борттехник получил травмы и оперативно эвакуирован на аэродром Хмеймин, где пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь. В российском военном ведомстве сообщили, что причиной катастрофы стала техническая неисправность.
Комментарии14
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vasya_von_smetankin 03 января 2018 | 14:41
"Жёсткой посадки" и сирийская земля "пухом", воинам-асвабадителям Сирии от её народа.
pukins_1 03 января 2018 | 14:42
"Чем-то это мне напоминает Индо-Пакистанский инцидент", как пел Высоцкий. Небось, опять, как год назад в Сочи, всё спишут на бедолагу-майора. который впотьмах перепутал верх и низ. Хотелось бы только уточнить: 80% российского быдла по-прежнему одобряют победоносную войну в Сирии?
aleks12 03 января 2018 | 14:43
В Сирии за три дня погибли три генерала
https://lenta.ru/news/2018/01/02/and_another_one/
nikitin43 03 января 2018 | 15:00
aleks12: кучно бьют .
elkind 03 января 2018 | 14:44
Вот так фюрерок "выводит" войска...
tag188 03 января 2018 | 14:44
Вообще, новый год для "патриотической" общественности не задался с самого начала.
В Иране народ решил свергнуть надоевший коррумпированный режим, в Молдавии друга Додона отправили куда подальше, и новые потери из Сирии, где мы всех уже победили.
andy66 03 января 2018 | 14:48
если бы речь шла о Ми-8 - можно было бы поверить в "крушение", но Ми-24 сам по себе не падает
А слово "сбит" - уже запрещено в сирийских новостях?
antirussianempire 03 января 2018 | 14:55
Всё хорошо. Незаменимых нет и бабы ещё нарожают (Сталин)
nick_yalta_ua 03 января 2018 | 14:57
Второй "упал" всего за три дня, похоже Трамп таки подкинул ополчению спецов с пво.
zemljanka 03 января 2018 | 14:58
Соболезнования семьям погибших.
Выздоровления бортмеханику.
Смены людоедских режимов на человечные.
Миру мир. И разоружение.
mordvinyka_zabiyka 03 января 2018 | 15:10
zemljanka:
С Новым Годом!!)))
mancuss 03 января 2018 | 15:05
Конечно техническая неисправность что же еще.
don_ballon 03 января 2018 | 15:10
Они не сражались и не за родину. Они пользовались отличным тренировочным полигоном. Они слали жёнам кровавые деньги наёмников. Теперь их принял Аллах, но ни гурий, ни рахат-лукума не будет...
teleo 03 января 2018 | 15:17
ФЗ " О статусе военнослужащих"
На военнослужащих возлагаются обязанности по подготовке к вооруженной защите и вооруженная защита Российской Федерации, которые связаны с необходимостью беспрекословного выполнения поставленных задач в любых условиях, в том числе с риском для жизни. В связи с особым характером обязанностей, возложенных на военнослужащих, им предоставляются социальные гарантии и компенсации.
Единственная профессия в РФ, которую наше государство признает рискованной для жизни. В СССР средняя численность погибших военнослужащих от небоевых потерь составляла в год в среднем около полутора тысяч человек. Ноне эта информация скрыта.
Президент и его окружение часто любят повторять избитую фразу, у России два союзника - армия и флот. Так, как наш "верхКом" относится к своим главным союзникам. Через год после очередного избрания в пенсию военных введен понижающий коэф.=0,54, про принципу и так хорошо. В ФЗ "О статусе появились изменения, запрещено принимать деньги, подарки от лиц за выполнение своего долга; и здесь принцип и так хорошо. Пользоваться предоставленной жилплощадью возможно лишь во время работы, службы по контракту (иному договору). Офицеры, которые уходят в запас жилье уже не получат. Кто скажет, что будет с семьями погибших пилотов, живущих в служебной квартире?