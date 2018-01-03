На проходящем в Баффало хоккейном Чемпионате мира среди молодежных команд определились все полуфиналисты

Российской сборной в их числе не оказалось.

Все четвертьфиналы, за исключением одного, отличались упорной борьбой. Только канадцы без видимых проблем разгромили сверстников из Швейцарии 8-2. Команда Финляндии в матче с Чехами перебросала соперников почти в 2 раза и была близка к победе. Но чехи отважно сняли вратаря за три минуты до конца основного времени и сравняли счет. После чего вырвали победу в серии буллитов. Сборная Швеции в игре со словаками владела заметным преимуществом. Но без нервотрепки в концовке тоже не обошлась, победив со счетом 3-2. Наконец, российская команда дважды отыгрывалась в матче против американцев. Но в итоге вынуждена была уступить 2-4. Завершив выступление на ЧМ. Таким образом, наша команда впервые за 8-лет осталась без медалей молодежного чемпионата.

В полуфиналах турнира американцы сыграют с хоккеистами Швеции. Другую пару составят сборные Канады и Чехии.