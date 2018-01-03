На проходящем в Баффало хоккейном Чемпионате мира среди молодежных команд определились все полуфиналисты
Российской сборной в их числе не оказалось.
Все четвертьфиналы, за исключением одного, отличались упорной борьбой. Только канадцы без видимых проблем разгромили сверстников из Швейцарии 8-2. Команда Финляндии в матче с Чехами перебросала соперников почти в 2 раза и была близка к победе. Но чехи отважно сняли вратаря за три минуты до конца основного времени и сравняли счет. После чего вырвали победу в серии буллитов. Сборная Швеции в игре со словаками владела заметным преимуществом. Но без нервотрепки в концовке тоже не обошлась, победив со счетом 3-2. Наконец, российская команда дважды отыгрывалась в матче против американцев. Но в итоге вынуждена была уступить 2-4. Завершив выступление на ЧМ. Таким образом, наша команда впервые за 8-лет осталась без медалей молодежного чемпионата.
В полуфиналах турнира американцы сыграют с хоккеистами Швеции. Другую пару составят сборные Канады и Чехии.
Комментарии5
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abuvgrobu 03 января 2018 | 14:20
Какие там "шедевры" путинские жополизы-то наснимали ? Легенда №17 и ещё какой-то, там, где Машков кривляется и из себя хероического тренера корчит ? Говноеды ссаные..
antirussianempire 03 января 2018 | 14:23
USA рулит... Это поражение от американцев устроил Госдеп. Рабы и путинские холуи, ведь это же правда? )) Подтвердите.
sir_sar 03 января 2018 | 14:40
antirussianempire: А ты, наверное, из Польши пишешь, раз так радуешься победе США.
Ведь это Кремль и Путин виноваты в том, что Польша в хоккее в вечной жопе..
antirussianempire 03 января 2018 | 14:43
Это твоя недострана - рашка в глубокой жопе, пока такие есть как ты - генетические рабы и вечные холуи любой маразматической власти...
Лизни ещё раз на бис, грязную задницу своего царька путина... Вперёд.
sir_sar 03 января 2018 | 14:48
antirussianempire: Не захлебнись в своей блевотине.
А то американская жопа побрезгует твои языком.