В Петербурге задержали человека, который намеревался заминировать торговый комплекс
Взрывного устройства рядом с магазином так и не нашли.
Полиция Красносельского района Петербурга накануне вечером обыскала магазин на окраине города. Ничего опасного правоохранители так и не обнаружили, сообщает пресс-служба ГУ МВД. По данным портала Фонтанка.ру, в полицию обратился охранник строительного гипермаркета Леруа Мерлен. Он рассказал, что на парковке торгового комплекса некий молодой человек заявил о намерении заложить бомбу. Сотрудники полиции, сообщает издание, безрезультатно искали взрывное устройство около получаса. В скором времени задержали и самого шутника, им оказался безработный мужчина 24 лет. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Напомним, в конце прошлого месяца в Петербурге прогремел взрыв в магазине «Перекрёсток». По последним данным, от него пострадали 18 человек.
Комментарии6
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ha12raz 03 января 2018 | 14:16
Полицаи, что с них возьмешь.
Вот чекисты бы нашли и бомбу и визитку.
nina_hagen 03 января 2018 | 14:25
ha12raz:
ха! у него была зажыгалка!!! оправдывался, что хотел закурить.
вот вам, россияне, и первые задержания "по подозрению в намерениях совершить террористические и экстремистские действия". а вы, наивные, смеялись. дальше юедет ещё "смешнее".
а СИЦ* тихонько себе организовывается.
*СИЦ - Система Исправительных Центров.
g_e_e_p 03 января 2018 | 14:37
nina_hagen: Тётя, ты дура ?
cyema_cyem_ 03 января 2018 | 14:17
Заголовок громкий, но под ним туфта.
Пьяный дурак неудачно пошутил.
Вот такой должен быть заголовок новости.
Ага, терроимст на стоянке станет орать: "Сейчас все заминирую".
А моржент он охранника обидел и тот его оболгал?
rom8883 03 января 2018 | 14:43
cyema_cyem_: По какой-то причине охранник ему отомстил.
apolosha 03 января 2018 | 15:20
Просто ещё не слепили устройство..щас селят и найдут..