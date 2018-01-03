В Петербурге задержали человека, который намеревался заминировать торговый комплекс

Взрывного устройства рядом с магазином так и не нашли.

Полиция Красносельского района Петербурга накануне вечером обыскала магазин на окраине города. Ничего опасного правоохранители так и не обнаружили, сообщает пресс-служба ГУ МВД. По данным портала Фонтанка.ру, в полицию обратился охранник строительного гипермаркета Леруа Мерлен. Он рассказал, что на парковке торгового комплекса некий молодой человек заявил о намерении заложить бомбу. Сотрудники полиции, сообщает издание, безрезультатно искали взрывное устройство около получаса. В скором времени задержали и самого шутника, им оказался безработный мужчина 24 лет. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в конце прошлого месяца в Петербурге прогремел взрыв в магазине «Перекрёсток». По последним данным, от него пострадали 18 человек.