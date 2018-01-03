Журналист ТВЦ, задержанный в Риге, внесен в черный список МВД Латвии

В ближайшее время его, по некоторым данным, должны депортировать из страны.

Журналист телеканала ТВЦ Анатолий Курлаев внесен в черный список МВД Латвии на неопределенный срок, но информация о том, почему он туда попал, не разглашается. Об этом рассказал в интервью местному телеканалу LNT глава ведомства Рихардс Козловскис. По его словам, запрет не распространяется на Шенгенскую зону и пересматривается каждые три года. Сам Курлаев в интервью радиостанции Baltkom сказал, что его задержали накануне в одном из торговых центров и сообщили, что у журналиста пожизненный запрет на въезд в Латвию. Причем действует он с 2015 года и подписан МВД. Теперь Курлаев, по его словам, ожидает депортации из страны. Журналист так же не смог назвать точную причину попадания в черный список, добавив, что это связано с некими «угрозами государству». Впрочем, Курлаев предположил, что причиной мог стать выход его документального фильма «НАТО у ворот» о жизни в Латвии и отношении к России.

В ТВЦ считают задержание и депортацию Курлаева «нежеланием руководствоваться принципами свободы слова».