Журналист ТВЦ, задержанный в Риге, внесен в черный список МВД Латвии
В ближайшее время его, по некоторым данным, должны депортировать из страны.
Журналист телеканала ТВЦ Анатолий Курлаев внесен в черный список МВД Латвии на неопределенный срок, но информация о том, почему он туда попал, не разглашается. Об этом рассказал в интервью местному телеканалу LNT глава ведомства Рихардс Козловскис. По его словам, запрет не распространяется на Шенгенскую зону и пересматривается каждые три года. Сам Курлаев в интервью радиостанции Baltkom сказал, что его задержали накануне в одном из торговых центров и сообщили, что у журналиста пожизненный запрет на въезд в Латвию. Причем действует он с 2015 года и подписан МВД. Теперь Курлаев, по его словам, ожидает депортации из страны. Журналист так же не смог назвать точную причину попадания в черный список, добавив, что это связано с некими «угрозами государству». Впрочем, Курлаев предположил, что причиной мог стать выход его документального фильма «НАТО у ворот» о жизни в Латвии и отношении к России.
В ТВЦ считают задержание и депортацию Курлаева «нежеланием руководствоваться принципами свободы слова».
Комментарии14
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aleksandr39 03 января 2018 | 14:10
На ТВЦ одни из самых продажных российских журналюг ,хорошо бы всех под санкции США и Евросоюза .
tvitov66 03 января 2018 | 14:30
"Все-таки надо тебе дать коленом, надо!"(с) :)))) Жаль что в ЕС не бюдуть нашу классику БУКВАЛЬНО :)))
stebinmaku 03 января 2018 | 14:31
aleksandr39
Наверняка, он хотел с помощью ополченцев начать процесс образования Рижской народной республики..
mikhail_spb_ 03 января 2018 | 14:13
Ещё одного пропагандона поймали, расчехлили и обезвредили.
Теперь он поедет на Родину и будет скулить о бездуховном Западе.
contador 03 января 2018 | 15:08
mikhail_spb_: Попробуйте в Латвии у людей спросить о размере их нищенской заработной платы, вас сразу заметут.
zojtch 03 января 2018 | 14:17
На твц есть журналисты?! Вот уж неожиданно
liberal_vulgaris 03 января 2018 | 14:19
Неладное что-то с этим балтийским колхозом, если один честный журналист несет угрозу для его существования :)
cyema_cyem_ 03 января 2018 | 14:30
liberal_vulgaris: Честный журналист на ТВЦ это оксюморон,
такой как деликатесное дерьмо.
Впрочем для таких как ты дерьмо самый любимый деликатес.
Из российских телеаналов оно льется могучим потоком.
Вы его поглощаете с огромным удовольствием.
zztop1960 03 января 2018 | 14:56
liberal_vulgaris: Латвийского евродепутата Калниете не пустили в РФ на похороны Немцова
contador 03 января 2018 | 15:10
zztop1960: Латвия-это страна апартеида. Или вы не согласны?
ha12raz 03 января 2018 | 14:19
Выгнали козла из огорода.
rom8883 03 января 2018 | 14:41
В Латвии он "нежелательный". Что, в России не знают что это такое?
nestor199 03 января 2018 | 14:49
rom8883: Знают, поэтому депортируют из России нежелательного для России латыша.
nemez1 03 января 2018 | 14:48
Очень нозитивные впечатления от общения в Латвии со всеми с кем общался, нет разницы от национальности и гадить в этой приличной имногонациональной стране грех, по крайней мере русских здесь не убивают и не грабят. как это было в России с немцами.