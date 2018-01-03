США намерены созвать специальное заседание Совбеза ООН в связи с ситуацией в Иране
США намерены созвать специальное заседание Совбеза ООН в связи с ситуацией в Иране, заявила американский постпред Никки Хейли.
Массовые беспорядки в Иране продолжаются около недели. В результате столкновений с полицией погибли 20 человек.
К чему приведут беспорядки в Иране невозможно предсказать, потому что они результат системного кризиса. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал журналист Константин Эггерт. Он подчеркнул, что пока у этого протеста не появилось лидеров, которые бы изложили четкие требования.
Комментарии12
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pauel1964 03 января 2018 | 14:13
Да, ситуация тревожная. Чем поможет СБ оон непонятно, но поговорить об этом стоит...
cyema_cyem_ 03 января 2018 | 14:25
pauel1964: Для кого симтуация тревожная, для иранских аятоллл?
Для нормальных людей ситуация радостная: иранский народ очнулся и заявил, что дальше жить в исламском одурении не намерен.
Может быть в этот раз протесты и задавят, но симптом хороший для мира.
Плохой для аятолл и их друзей кремлинов.
А отсутствие лидеров показывает, что протест поистине народный и массовый. Аятоллы заметались, некого арестовывать, чтобы прекратить протесты, у протестующих нет руководства.
Тревожный звоночек для кремлинов.
А Совбез ничем не поможет и не помешает, пустая говорильня. Поговорят.
pauel1964 03 января 2018 | 14:30
cyema_cyem_: тревожная для аятолл, для кремлинов, но и для народа, потому что перспектива неясна... народный бунт -- дело непредсказуемое
cyema_cyem_ 03 января 2018 | 14:41
pauel1964: Ну да, спокойнее жить в дерьме и не рыпаться.
В эхтом случае ситуация предскаазуемая и есть уверенность в завтрашнем дне: сегодня сидишь в дерьме и завтра тоже будешь в дерьме.
pauel1964 03 января 2018 | 15:31
cyema_cyem_: Оно так. Но когда дерьмо становится слишком дерьмовым, вспыхивают бунты и революции. Станет ли дерьмо качественнее не факт, но хоть надежда появляется...
enmerkar 03 января 2018 | 14:40
cyema_cyem_: треводная потому что мы неоднократно видели в чему приводят подобные революции. К победе рвдикальных исламистов, отрезанным головам мирных граждан и миллионам беженцев. Не говоря уже об еще одном разрушенном государстве.
vv61 03 января 2018 | 14:14
Нефтью пахнёт, зачесалось у пидосов)))
ura_123 03 января 2018 | 14:25
vv61: Можно как нибудь подробнее о взаимосвязи запаха нефти и чего либо чесания у пидосов? Кстати,а кто это или что это-пидосы???
vv61 03 января 2018 | 14:29
ura_123: погугли)))
vladimir2018 03 января 2018 | 14:26
а я вот что=-то не помню экстренных созывов совбеза по беспорядкам с черными в пиндосии
polba 03 января 2018 | 14:46
vladimir2018: Ну правильно. Ведь госдеп США не имеет абсолютно никакого отношения к беспорядкам в самих США... а потому это дело сугубо внутригосударственное.
blackandwhite 03 января 2018 | 14:54
Хейли, походу, рассчитывает на своего Януковича в Иране, обломается.