США намерены созвать специальное заседание Совбеза ООН в связи с ситуацией в Иране, заявила американский постпред Никки Хейли.

Массовые беспорядки в Иране продолжаются около недели. В результате столкновений с полицией погибли 20 человек.

К чему приведут беспорядки в Иране невозможно предсказать, потому что они результат системного кризиса. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал журналист Константин Эггерт. Он подчеркнул, что пока у этого протеста не появилось лидеров, которые бы изложили четкие требования.