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14:00, 03 января 2018

В Сирии разбился российский вертолет

Оба пилота воздушного судна погибли, еще один член экипажа был госпитализирован.

Катастрофа Ми-24 произошла неподалеку от аэродрома Хама в одноименной сирийской провинции еще 31 декабря, но Минобороны сообщило об этом только сейчас. Военное ведомство назвало причиной инцидента техническую неисправность и подчеркнуло, что обстрела с земли не было.
По данным Conflict Intelligence Team, которая занимается расследованием военного конфликта в Сирии, в момент катастрофы вертолет сопровождал транспортную колонну. Согласно сообщениям на профильных форумах, Ми-24 задел провода, что и привело к падению. Также приводятся имена погибших – это майор Артем Николаевич Кулиш и второй член экипажа Матвеев, полное имя которого неизвестно.
Conflict Intelligence Team подчеркивает, что происшествие произошло в анклав, подконтрольном оппозиционным силам, на границе провинций Хама и Хомс. Эта территория относится к одной из «зон деэскалации», о создании которых удалось договориться во время переговоров в Астане.

Ранее было известно о трех инцидентах с участием российских вертолетов в Сирии, причем во всех случаях речь шла о боевых потерях.

В декабре президент Путин объявил о выводе из Сирии основной части российских войск.

Часть российских военных остаётся в Сирии для обеспечения деятельности российских военных баз, рассказал «Эху Москвы» зам.пред комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич.
«Что касается авиации, техники и личного состава, у нас в Сирии остались две базы. Когда было объявлено о выводе войск, то избыточное количество соединений и техники было выведено. Там осталась только техника, предназначенная для размещения на территории баз, в том числе вертолеты», — сказал он.
По словам Клинцевича, «вертолеты нужны для обеспечения прикрытия авиабазы в случае возникновения неожиданных ситуаций». Он подчеркнул, что основные силы ВКС России с территории Сирии выведены. В то же время официальных данных о численности российского контингента в Сирии и его потерях пока нет. По некоторым данным. только за 2017 год в Сирии погибли не менее 40 российских военнослужащих.

Комментарии

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dr_alfalcon 03 января 2018 | 14:08

"Он разбился , потому что был тяжелее воздуха" (с) сартирик Задорнов.

tvitov66 03 января 2018 | 14:13

dr_alfalcon: 1 - войска из Сирии выведены; 2 - с ИГИЛом в Сирии покончено ... либо один мелкий дрыщь опять наврал из телевизеров всей страны

danko_wbane 03 января 2018 | 15:02

dr_alfalcon: скакать.

kram88 03 января 2018 | 15:18

tvitov66: Для умеющих читать написано: "Военное ведомство назвало причиной инцидента техническую неисправность".

bilrot 03 января 2018 | 15:23

kram88: Военное ведомство отчиталось об освобождении территории в 2. 5 раза превосходящей территорию Сирии . Вы поверили ?

grigol331 03 января 2018 | 14:57

dr_alfalcon: в момент катастрофы вертолет сопровождал транспортную колонну
_____
Надеюсь, пилот поступил как Гастелло - направил падающую машину на сопровождаемую клонну.

mikhail_spb_ 03 января 2018 | 14:10


В ответ, в качестве возмездия, нацлидер должен нанести удар неслыханной силы, которого ещё в мире никто не видел.

antirussianempire 03 января 2018 | 14:14

неслыханный удар своей головой об стену Кремля

pauel1964 03 января 2018 | 14:17

mikhail_spb_: неужели ограничат импорт бананов?

grigol331 03 января 2018 | 15:01

pauel1964: неужели ограничат импорт бананов?
____
и увеличат экспорт пушечного мяса.

pauel1964 03 января 2018 | 14:10

он упал (с), дело-то житейское

alex_melnikov Алексей Мельников 03 января 2018 | 14:11

Новые жертвы не нужной России путинской авантюры в Сирии.

sir_sar 03 января 2018 | 14:30

alex_melnikov: Бороться с терроризмом не нужно?

cyema_cyem_ 03 января 2018 | 14:39

sir_sar: А в Сирии россиянен борются с терроризмом?
А я думал, что защищают Асада в союзе с террористами из Хизбаллы и Ирана.
Хизбалла организация разрешенная в России, но признанная террористической цивилизованными странами и даже ЛАГ.
В марте 2016 г. Лига арабских государств объявила движение "Хезболла" террористическим.
так что по мнению арабов Россия в Сирии не воюет, а сотрудничает с террористами.

bas_ik 03 января 2018 | 14:48

cyema_cyem_: Продолжай. Не останавливайся. Лига арабских государств, что сказало про Израиль?? США сотрудничает с террористами. Или в этом случае эту Лигу слушать не надо??))) Понял тебя))))

sir_sar 03 января 2018 | 15:00

cyema_cyem_: В Сирии Россия не только борется с терроризмом, но и побеждает.
В отличии от США, которые в борьбе с Асадом не брезгуют поддерживать террористов.

oleg_andreevich 03 января 2018 | 14:50

sir_sar: если меры по борьбе с терроризмом наносят больший ущерб, чем ущерб от терроризма, то нахрена такая борьба?

sir_sar 03 января 2018 | 15:02

oleg_andreevich: Согласен. Только какое отношение это мнение имеет к России в Сирии?

maviomy 03 января 2018 | 15:10

sir_sar: бомбить жиьые дома и больницы в гортдах практически не имеющих пво могут только трусы и террористы. Именно этим заняты кацапы.

sir_sar 03 января 2018 | 15:17

maviomy: Расслабься, салом.
И не приписывай преступления американцев россиянам.

bilrot 03 января 2018 | 14:56

sir_sar: Неужели Вы не понимаете , что сообщение говорит об " ошибке пилотирования " , если это так , то ставится под сомнение профессионализм пилотов ?

kram88 03 января 2018 | 15:04

bilrot: Вообще-то, сообщение говорит "Военное ведомство назвало причиной инцидента техническую неисправность". Так что это ставит под сомнение ваше умение понимать прочитанное.

bilrot 03 января 2018 | 15:19

kram88: Читайте дальше : " Вертолет задел провода " Я не припомню что бы провода были часть вертолета .

maviomy 03 января 2018 | 15:23

kram88: ставит под сомнение способность кацапов держать боевую технику в исправном состоянии. Все "учатся" на олигархов, гебню и портянок (кто потупее)

mordechai_blinchikov 03 января 2018 | 15:13

sir_sar:
правильно ! встречать на дальних подступах , а расплачиваться на ближних!

krs_sk 03 января 2018 | 14:43

alex_melnikov: Почему же не нужной, люди не лишенные мозга смотрят и делают выводы о стране и вошде )

kram88 03 января 2018 | 15:15

alex_melnikov: Я правильно понял, что пока в вашу дверь не постучаться с вопросом "Аллах акбар?" волноваться не надо?

mordechai_blinchikov 03 января 2018 | 15:19

kram88:- а ты не лезь в чужой дом и не постучат!

bilrot 03 января 2018 | 15:27

kram88: Если бы Вы знали , что в Израиле на этот вопрос отвечают " Лё " ( нет )

antirussianempire 03 января 2018 | 14:12

Это были лишние русские. Самоликвидировались... Стоило ехать за тридевять земель в далёкую Сирию, что бы самоликвидироваться?
Аада Путину - "присылай ещё русское мясо вместо этих, точка"

smart2002 03 января 2018 | 14:36

antirussianempire: на кол бы тебя посадить

maviomy 03 января 2018 | 15:14

antirussianempire: кацапы это не русские. Ни они ни их предки не пиожили ни одного дня в стране по имени Русь.

abuvgrobu 03 января 2018 | 14:15

Оргвыводы какие-то будут ?Надо отвезти тех , кто готовил машину к вылету к родственникам погибших летчиков . Пусть они им в глаза посмотрят .

wrongway1 03 января 2018 | 14:21

abuvgrobu:
Оргвыводы -----нехер шастать

grigol331 03 января 2018 | 15:05

abuvgrobu: Надо отвезти тех , кто готовил машину к вылету к родственникам погибших летчиков . Пусть они им в глаза посмотрят
_____
Зачем так издалека начинать? Надо Путина к ним отвезти, только не к родственникам, а прямо с погибшими зарыть.

oktabr 03 января 2018 | 14:25

Ихтамнеты мрут как мухи.

belovnikita 03 января 2018 | 14:30

Минус два террориста - и это прекрасно! :-)

vasya_von_smetankin 03 января 2018 | 14:35

Вертолёт просто "забыли "вывести" после очередной "пабеды".

krs_sk 03 января 2018 | 14:41

вошдь же 20 раз говорил, что ихтамнет?

uxo41 03 января 2018 | 14:41

даже провода против НАС!

deviant44 03 января 2018 | 14:43

Дурость и жадность губит всех кто ищет приключений в составе ВС РФ, будь то лётчики, будь то путиноидные Кадыровы, одним словом МАЛО.

sergo_25_26 03 января 2018 | 14:49

как то слишком жестко он выводит войска

gригорьич 03 января 2018 | 14:49

31 декабря? Дык водка кончилась, летели в гастроном за пивом.

rom8883 03 января 2018 | 14:50

ВСЕХ ПОБЕДИЛИ!!! А для прохода колонны приходится с кем-то договариваться...

zagoskinmn 03 января 2018 | 15:09

Видимо это фейк, пусин же сказал что всех вывели, наградили и похоронили?

wokal 03 января 2018 | 15:20

не уверен что без водки не обошлось, сколько стоит ми -24 взыскать стоимость с генералов полковников даже если были трезвые то летчики были недостаточно подготовленные что провода стали причиной падения вертолёта

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