В Сирии разбился российский вертолет

Оба пилота воздушного судна погибли, еще один член экипажа был госпитализирован.

Катастрофа Ми-24 произошла неподалеку от аэродрома Хама в одноименной сирийской провинции еще 31 декабря, но Минобороны сообщило об этом только сейчас. Военное ведомство назвало причиной инцидента техническую неисправность и подчеркнуло, что обстрела с земли не было.

По данным Conflict Intelligence Team, которая занимается расследованием военного конфликта в Сирии, в момент катастрофы вертолет сопровождал транспортную колонну. Согласно сообщениям на профильных форумах, Ми-24 задел провода, что и привело к падению. Также приводятся имена погибших – это майор Артем Николаевич Кулиш и второй член экипажа Матвеев, полное имя которого неизвестно.

Conflict Intelligence Team подчеркивает, что происшествие произошло в анклав, подконтрольном оппозиционным силам, на границе провинций Хама и Хомс. Эта территория относится к одной из «зон деэскалации», о создании которых удалось договориться во время переговоров в Астане.

Ранее было известно о трех инцидентах с участием российских вертолетов в Сирии, причем во всех случаях речь шла о боевых потерях.

В декабре президент Путин объявил о выводе из Сирии основной части российских войск.

Часть российских военных остаётся в Сирии для обеспечения деятельности российских военных баз, рассказал «Эху Москвы» зам.пред комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич.

«Что касается авиации, техники и личного состава, у нас в Сирии остались две базы. Когда было объявлено о выводе войск, то избыточное количество соединений и техники было выведено. Там осталась только техника, предназначенная для размещения на территории баз, в том числе вертолеты», — сказал он.

По словам Клинцевича, «вертолеты нужны для обеспечения прикрытия авиабазы в случае возникновения неожиданных ситуаций». Он подчеркнул, что основные силы ВКС России с территории Сирии выведены. В то же время официальных данных о численности российского контингента в Сирии и его потерях пока нет. По некоторым данным. только за 2017 год в Сирии погибли не менее 40 российских военнослужащих.