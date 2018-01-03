Президент США Дональд Трамп пообещал наградить «самые лживые и коррумпированные СМИ года»
Награды будут вручены за бесчестность и некачественные репортажи в различных категориях, написал Трамп в Твиттере. Президент регулярно критикует некоторые СМИ, в частности, «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост», NBC и CNN.
Комментарии8
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liquidsky__ 03 января 2018 | 13:42
CNN уверенно ведет с отрывом.
nikitin43 03 января 2018 | 13:58
соловьёва они не знают .
aleksandr39 03 января 2018 | 14:07
liquidsky__:Трамп должен наградить 1 канал ,россию-1 ,нтв ,твц ,звезду ,россию -24 .
cyema_cyem_ 03 января 2018 | 14:11
liquidsky__: Трамп продолжает воевать со СМИ. Это глупо.
США не тоталитарное государство и СМИ побеждают с большим отрывом.
trans 03 января 2018 | 13:49
Решил таким образом отомстить неугодным СМИ? Так они могут в суд на него подать и дело выиграют без проблем. Тогда придется на суд обижаться))))
forfor 03 января 2018 | 13:56
Все призы уехали в Россию. ))))
liberal_rodinu_predal 03 января 2018 | 14:00
forfor: куда нашим до украинских?
rom8883 03 января 2018 | 14:53
А если эти СМИ возьмутся за Трампа!!! Сам в отставку убежит.