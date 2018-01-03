На Тайване Верховный суд обязал зубного врача выплатить более 700 тысяч долларов США своей матери, которая его воспитала и дала ему образование. Основанием для судебной тяжбы стал контракт, который женщина заключила с собственным сыном, чтобы обеспечить себе спокойную старость. По условия договора, сын должен был выплачивать матери 60 процентов чистой прибыли от своих доходов.