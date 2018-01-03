На Тайване Верховный суд обязал зубного врача выплатить более 700 тысяч долларов США своей матери
На Тайване Верховный суд обязал зубного врача выплатить более 700 тысяч долларов США своей матери, которая его воспитала и дала ему образование. Основанием для судебной тяжбы стал контракт, который женщина заключила с собственным сыном, чтобы обеспечить себе спокойную старость. По условия договора, сын должен был выплачивать матери 60 процентов чистой прибыли от своих доходов.
Комментарии3
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vedma2017 03 января 2018 | 13:54
60 % ! Неплохо так !
glotov 03 января 2018 | 13:56
Не успел, лох, вовремя ядику в еду подсыпать...
g_e_e_p 03 января 2018 | 14:44
Человек в своём уме не будет заключать контракт на таких условиях. Либо был шантаж.