Почтовая служба Эстонии выпустит марку из чистого серебра в честь столетия Эстонской республики
Серебряная марка выйдет ограниченным тиражом. Первые две сотни будут в подарочной упаковке.
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Серебряная марка выйдет ограниченным тиражом. Первые две сотни будут в подарочной упаковке.
Комментарии5
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ivan127_4 03 января 2018 | 13:46
А выкупить свою территорию они не желают? А то как то не по делу - Петр I за земли эти золотом заплатил, после того как у шведов отвоевал.
dunai10 03 января 2018 | 14:17
ivan127_4: Петр I за земли эти золотом заплатил,
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СЕРЕБРОМ ( 2 млн талеров (ефимков)) и плюс Финляндия. Взамен получили Ингрию (Ижора), Карелию, Эстляндию, Лифляндию (Ливония),
ivan127_4 03 января 2018 | 14:22
dunai10: Поправка принимается, готовы взять серебром с учетом инфляции и сегодняшнего курса.
dunai10 03 января 2018 | 14:52
ivan127_....готовы взять серебром ...
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"ФАМИЛИИ", пожалуйста.
sisyanfashist 03 января 2018 | 13:47
Эстонские авиалинии. Мы летаем быстрее поезда.