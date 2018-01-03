Новогодние гуляния на Тверской улице в центре столицы стали самыми массовыми за всю историю
За 3 дня площадки посетили 2 миллиона 700 тысяч москвичей и туристов, написал мэр Собянин на своей странице «ВКонтакте». Тверская улица была полностью закрыта для транспорта. Ограничения планируется снять сегодня к 15 часам.
Комментарии10
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mg_vr 03 января 2018 | 13:40
люди шли на Красную площидь, там их как баранов разворачивали обратно, вот и ходили они туда - обратно в поиске выхода - отсюда и небывалая массовость
leomosk16 03 января 2018 | 14:02
///Новогодние гуляния на Тверской улице в центре столицы стали самыми массовыми за всю историю
За 3 дня площадки посетили 2 миллиона 700 тысяч москвичей и туристов...///
И очень хорошо, что туда, как это было на Фестивале реконструкторов, не припёрлась с криками "Мы здесь власть!" бухая быдлооппота Навального и не испортила людям праздник, до слёз напугав маленьких деток и впечатлительных женщин....
alo0000 03 января 2018 | 14:09
leomosk16: У дебилоидов денег нет, по ящику одни надоевшие звездеи в записи, снега в Подмосковье тоже нет, а праздника хочется. Так что праздник удался.
canary 03 января 2018 | 14:14
leomosk16: не знаю москвичей, кто на Новый год по городу таскается. чесслово!! ну ни один из знакомых этого не практикует. все нормально отдыхают, кто куда поразъехпались или уже на старте.
zojtch 03 января 2018 | 14:25
leomosk16: ты хоть в Новый год можешь от Навального отвлечься, болезный?) этак с тобой что-нибудь нехорошее сделается)
skulll 03 января 2018 | 13:53
И только либегалы сидели в дерьме и мастурбировали на поздравление алешки анального...
hastings 03 января 2018 | 14:27
Жизнь в России каждый день как праздник и повод для гуляний!
croaker 03 января 2018 | 14:30
В такой бесснежный Новый год по асфальту только и гулять, не по грязи же в парках и подмосковных лесах.
mag_1 03 января 2018 | 14:38
была 30 с 17 до 20 на Тверской . которая еще была вся середина закрыта , дошли от Пушкинской до Манежной, прошлись по Красной площади, не сказала бы что была уйма народу! Что все 31 ринулись что ли? а потом как они считали!? мне кажется это вранье, тем более что потом и Красную в 22 закрыли!
rom8883 03 января 2018 | 15:03
mag_1: Полицаи когда митинги оппозиции считают, у них раза в три меньше получается,при путингах-наоборот. А тут как?