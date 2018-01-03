Пожар в жилом доме на набережной Академика Туполева в центре Москвы потушен
Пожар в жилом доме на набережной Академика Туполева в центре Москвы потушен, пострадал один человек. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Пожар произошел на втором этаже, огонь частично ушел на балкон третьего этажа. Площадь пожара составила 25 кв. метров.
В результате пожара пострадал один человек. Из здания были спасены 20 человек, в том числе 14 — по автолестнице, среди них четверо детей.
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