Власти Ирана на фоне акций протеста не станут повышать цены на энергоносители и воду

Профильный комитет парламента одобрил такой отказ в бюджете на следующий год. Об этом сообщило агентство Фарс со ссылкой на представителя Меджлиса страны. Антиправительственные акции протеста начались в Иране 28 декабря. Участники манифестаций в разных городах выражают недовольство ростом цен. В результате столкновений с полицией погибли по меньшей мере 20 человек, в том числе сотрудники сил правопорядка. По данным иранских властей, за участие в беспорядках арестованы свыше 450 человек, все они в ближайшее время предстанут перед судом.