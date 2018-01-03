Власти Ирана на фоне акций протеста не станут повышать цены на энергоносители и воду
Профильный комитет парламента одобрил такой отказ в бюджете на следующий год. Об этом сообщило агентство Фарс со ссылкой на представителя Меджлиса страны. Антиправительственные акции протеста начались в Иране 28 декабря. Участники манифестаций в разных городах выражают недовольство ростом цен. В результате столкновений с полицией погибли по меньшей мере 20 человек, в том числе сотрудники сил правопорядка. По данным иранских властей, за участие в беспорядках арестованы свыше 450 человек, все они в ближайшее время предстанут перед судом.
Комментарии2
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ur_sus 03 января 2018 | 03:28
Поздно аятоллушкам давать задний - джин уже вылетел из бутылки. Запад должен помочь повстанцем всеми доступными средствами. Режим фанатиков должен и будет свергнут, не сегодня, так завтра...
needroid 03 января 2018 | 03:28
за участие в беспорядках арестованы свыше 450 человек, все они в ближайшее время предстанут перед судом. -------
Пиндосские шпионы.