КНДР начала подготовку к ракетному запуску с площадки к северу от Пхеньяна

Он может состояться до конца следующей недели, сообщает Си-би-эс. По сведениям его источников, подготовительные работы начались на том же месте, где в ноябре была испытана межконтинентальная баллистическая ракета. Другой американский телеканал — Эн-би-си — также сообщил со ссылкой на источники, что КНДР может провести новое ракетное испытание в середине этой недели.